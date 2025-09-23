Undersköterska till Aleris Basal hemsjukvård Bromma
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra med din kompetens som undersköterska? Är du engagerad, flexibel och redo att ta nästa steg i en dynamisk och utvecklande verksamhet?
Vi utgår från vårt kontor på Sabbatsbergs sjukhus och arbetstiden är förlagda till kvällar, helger och röda dagar - under tider när vårdcentralen är stängd.
Vill du bli en del av vårt team? Vi ser fram emot din ansökan!
I den här annonsen söker vi endast tillsvidareanställd personal. Tjänstgöringsgraden uppgår till omkring 70%.Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
Inom Basal hemsjukvård arbetar vi vanligtvis på uppdrag av vårdcentraler eller husläkarmottagningar när de har stängt - kvällar, nätter och helger. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län. Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Rollen
I rollen som undersköterska delegeras du av sjuksköterska och dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat läkemedelsadministrering, insulin, sond, stomi, inhalation och lättare sårvård. Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och använder Epsilon som arbetsverktyg för att planera arbetspassen. Hos oss har du alltid ett administrativt team som hjälper till att planera och strukturera arbetet. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och kvalitativ vård för våra patienter.
Vi utgår från kontoret som ligger på Tunnlandsvägen 99 i Bromma, och patienterna finns inom ett avgränsat geografiskt område.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i ditt arbetsliv och privatliv. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss på hemsjukvården erbjuder vi även dig:
En genomtänkt introduktion med uppföljning
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Om dig
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska och innehar skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Innehar B-körkort
Har tidigare erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter
Har god datorvana och erfarenhet av journalsystemet Take Care
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är även mycket meriterande om du tidigare har arbetat inom hemsjukvård. Vi ser att du är självständig och ansvarstagande med en god förmåga att hantera föränderliga situationer med lugn och fokus. Samtidigt arbetar du strukturerat och metodiskt, även i ett högt tempo. För oss är det även viktigt att du har patienten i fokus.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finns Så ansöker du
Vi hoppas att du tycker detta låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Eftersom vi gör löpande urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
Vi använder specialanpassade tester i denna rekryteringsprocess för att objektivt bedöma relevant kompetens hos våra kandidater. Om du uppfyller våra grundläggande krav kommer de första testerna att skickas ut automatiskt. För att gå vidare i processen är det viktigt att du genomför testerna och uppnår godkänt resultat.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
