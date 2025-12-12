Undersköterska till Akutvårdsenheten/Närakut
Vi har nu möjlighet att välkomna 1-2 nya medarbetare till oss. Du erbjuds ett omväxlande och spännande arbete som undersköterska hos oss på Närakuten och Akutvårdsenheten. Hos oss får du en bred kompetens och möjlighet till ett varierande och utvecklande arbete.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Personalen hos oss roterar mellan våra enheter. Vi erbjuder dig en individuellt anpassad introduktion för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Du kommer att start din introduktion på antingen Närakuten eller Akutvårdsenheten och när du känner dig säker och kan arbeta självständigt lotsas du vidare till nästa enhet. Teamarbetet är viktigt för oss för att kunna ge en professionell omvårdnad där patienten är i centrum.
Om arbetsplatsen
Närakuten
Närakuten är en vuxenmedicinsk akutmottagning där vi tar emot en 3:e del av Västmanlänningar. Ca 10000 patienter/år. På Närakuten står du med i ett team där ni tillsammans tar emot patienter och är deras första kontakt. Triagering utifrån RETTS. Då vi är en Närakut tar vi tar emot alla patienter. Prioritera, hänvisa vidare och transportsäkras till övriga kliniker tillhör vårt arbete. Vi agerar även som LARM grupp till sjukhuset olika verksamheter.
I anslutning till Närakutens lokaler finns även Jourmottagningen på kvällar och helger som vi har ett gott samarbete till. De tar emot ca 2000 patienter/år.
Vi har öppet dagar och kvällar, årets alla dagar så du ges möjlighet till stor variation i dina arbetstider.
Akutvårdsenheten
Akutvårdsenheten vårdas patienter med olika akuta tillstånd såsom hjärtinfarkt, stroke, sepsis och intoxikationer. Detta är ett mer avdelningslikt arbete men med en hög övervakningsgrad och avancerad medicinsk teknik såsom CPAP, OptiFlow och bilevel. Du arbetar i ett multiprofessionellt team där din roll är central för patientens välmående. Variationen i arbetsuppgifterna och tempot gör att du utvecklas både medicinskt och i ditt professionella omdöme.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel.
Det är meriterande om du har några års erfarenhet inom yrket, med fördel inom akutsjukvård. Om du har arbetat i journalsystemet Cosmic så ser vi även det som meriterande för tjänsten. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga spåkkunskaper är meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. En arbetsdag hos oss kan snabbt förändras och du behöver klara av att ställa om i utmanande situationer och behåller ditt lugn och fokus. Att teamarbetet fungerar är avgörande för patientsäkerheten vilket ställer krav på att du har en god samarbetsförmåga. Du arbetar patientnära och är empatisk och lyhörd i ditt bemötande. Här finns mycket att lära så att vara nyfiken är bra och att alltid våga fråga om du är osäker.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid dag/kväll/natt
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 december 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
