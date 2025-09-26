Undersköterska Terrassen äldreboende

Haninge Kommun / Undersköterskejobb / Haninge
2025-09-26


Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.



Välkommen till Terrassens Äldreboende!

2025-09-26

Om företaget
Terrassen ligger centralt i Handen, nära pendeltåg och bussar.

Boendet har 55 lägenheter med både somatisk och demensinriktning, fördelade på tre våningsplan. Vi arbetar modernt och använder den senaste välfärdstekniken.

Vi söker:
Utbildad undersköterska dag/kväll gärna med erfarenhet.

Tillsvidareanställning samt tidsbegränsad anställning 3-6 månader, med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter
Omvårdnadsarbete med fokus på individens behov

Samarbete med kollegor, boende och närstående

Dokumentation och rapportering i digitala system

Användning av teknik och hjälpmedel i vardagen

Möjlighet att stötta andra boenden inom kommunen vid behov

Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska

Har erfarenhet av att arbeta med personer med demens

Är trygg i din yrkesroll och har ett gott bemötande

Är ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad

Har god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift

Är intresserad av välfärdsteknik och tekniska lösningar

Anställning
Tillsvidareanställning samt tidsbegränsad anställning: 3-6 månader

Deltid

Arbetstid enligt schema: dag/kväll samt varannan helg

Provanställning kan komma att tillämpas

Rekrytering
För att kvalitetssäkra rekryteringen ber vi dig att ansöka via länken i annonsen, inte via e-post eller brev.

Urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/551".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Haninge kommun (org.nr 212000-0084)

Arbetsplats
Social- och äldreförvaltningen, Äldreomsorg,

Kontakt
Pontus Svanamo
+4686069650

Jobbnummer
9527776

