Undersköterska Terrassen äldreboende
2025-09-26
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen till Terrassens Äldreboende!Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Terrassen ligger centralt i Handen, nära pendeltåg och bussar.
Boendet har 55 lägenheter med både somatisk och demensinriktning, fördelade på tre våningsplan. Vi arbetar modernt och använder den senaste välfärdstekniken.
Vi söker:
Utbildad undersköterska dag/kväll gärna med erfarenhet.
Tillsvidareanställning samt tidsbegränsad anställning 3-6 månader, med möjlighet till förlängning.Arbetsuppgifter
Omvårdnadsarbete med fokus på individens behov
Samarbete med kollegor, boende och närstående
Dokumentation och rapportering i digitala system
Användning av teknik och hjälpmedel i vardagen
Möjlighet att stötta andra boenden inom kommunen vid behov
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet av att arbeta med personer med demens
Är trygg i din yrkesroll och har ett gott bemötande
Är ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad
Har god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift
Är intresserad av välfärdsteknik och tekniska lösningar
Anställning
Tillsvidareanställning samt tidsbegränsad anställning: 3-6 månader
Deltid
Arbetstid enligt schema: dag/kväll samt varannan helg
Provanställning kan komma att tillämpas
Rekrytering
För att kvalitetssäkra rekryteringen ber vi dig att ansöka via länken i annonsen, inte via e-post eller brev.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/551". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Social- och äldreförvaltningen, Äldreomsorg, Kontakt
Pontus Svanamo +4686069650 Jobbnummer
9527776