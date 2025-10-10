Undersköterska, Tavelsjö hemtjänst intraprenad
2025-10-10
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vill du arbeta i en hemtjänst där engagemang, delaktighet och kvalitet står i fokus? Tavelsjö hemtjänst är en intraprenad med stark lokal förankring där medarbetarna har stort inflytande över verksamheten. Här får du vara en del av ett tryggt och kompetent team som tillsammans skapar en omsorg med omtanke och flexibilitet - nära brukarna och bygden.
Vi söker nu en undersköterska till vårt team!Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag. Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. Du kommer att vara behjälplig med bland annat personlig hygien, dusch, tvätt, städ, måltider och övrig service.
I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som haft medicindelegering och erfarenhet av hemtjänst och/eller särskilt boende.
Ditt möte med brukarna kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt och är tålmodig och initiativrik.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicin delegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Då det förekommer rökning och djur på arbetsplatsen bör du inte vara allergisk.
Tjänsten kräver B-körkort. Då arbetsplatsen ligger utanför stan i Tavelsjö, så underlättar det om tillgång till egen bil.
Urval och intervjuer sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid med start 2025-11-03, eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll och helg.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
