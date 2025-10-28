Undersköterska ständig helg till hemtjänsten
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du hjälper omsorgstagare till en bättre vardag? Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och delaktighet med fokus på medborgarna.
Vi har fokus på mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter där alla ska känna sig inkluderade. Till vår kommunala hemtjänstverksamhet med lokaler i Bagarmossen och Skarpnäck söker vi nu engagerade kollegor.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss får du
• Ett självständigt, socialt och utvecklande arbete där du lär känna olika individer och deras livshistorier.
• Bli en del av ett starkt team som stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Din roll
I hemtjänst är ingen dag den andra lik! Du hjälper omsorgstagare med det de har svårt att klara själva, utifrån biståndsbeslut. Dina arbetsdagar kan variera och några av dina arbetsuppgifter kan vara
• Personlig omvårdnad (t.ex. påklädning, dusch, toalettbesök, hjälp vid förflyttningar, byte av inkontinensskydd)
• Matlagning, inköp, städning och tvätt
• Sällskap vid promenader, aktiviteter
Du får en introduktion med både teoretisk och praktisk upplärning för att känna dig trygg i din roll. Du kommer att jobba främst med äldre men också med personer med fysiska funktionshinder och demenssjukdom. Det kan förekomma rökning och husdjur hemma hos våra brukare. Du tar dig runt antingen till fots, på cykel eller med bil. I ditt arbete får du information om besöken i din mobiltelefon, där du också dokumenterar vad du har gjort.
Utöver praktiska uppgifter förväntas du också dokumentera händelser i våra system och upprätthålla kontakt med anhöriga, primärvården och andra interna/externa samverkanspartners. Vi arbetar ständigt tillsammans för att utveckla vår verksamhet. Vi har innan-jobb-möten och avslutar alltid dagen med att se till att dokumentera och underlättar för kommande pass.
Du kommer att jobba ständig helg på dagtid. Det innebär att du arbetar alla helgdagar och ett par dagar till per vecka, på ett rullande schema.
Din kompetens och erfarenhet
För det här arbetet är din personlighet det allra viktigaste. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor, har ett engagemang för ditt arbete och en drivkraft att utveckla och förbättra. Du behöver vid förändringar ställa om snabbt och se möjligheter i nya situationer.
Du samarbetar bra med andra, är lyhörd, och kommunicerar tydligt. Du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och kan på ett empatiskt sätt hantera andras känslor med ett lugnt och vänligt bemötande.
Vi vill att du:
• Är undersköterska med bevis från Socialstyrelsen
• Har goda kunskaper i svenska (tal & skrift)
• Kan cykla och vara van vid det
• Har datorvana och förmåga att dokumentera
Vi ser det som en merit om du:
• tidigare har arbetat inom hemtjänsten
• har B-körkort och kan framföra ett fordon i tjänst
• har kunskaper i dokumentation inom SoLPubliceringsdatum2025-10-28Övrig information
Om du får ett arbete hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". När du fått ditt utdrag visar du sedan upp det för rekryterande chef om du blir kallad till intervju.
Tveka inte att skicka in din ansökan då intervjuer och urval sker löpande. Vi rekryterar utan personligt brev. Skriv en rad i vårt ansökningsformulär varför du vill jobba hos oss och vad du gjort tidigare och ladda upp ett uppdaterat cv med information om dina sysselsättningar.
Läs mer om staden som arbetsgivare här:https://jobba.stockholm/formaner/
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning,Södra Skarpnäcks hemtjänst Kontakt
Marie-Louise Bukowski 08-50815517 Jobbnummer
9578576