Undersköterska sökes till Lysjölid
2026-03-09
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Är du en erfaren och engagerad undersköterska som brinner för att ge god omvårdnad och service? Vill du vara en del av en trygg och positiv arbetsmiljö där du har möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll? Då kan vi ha jobbet för dig!
Vi söker nu en undersköterska till vårt vård -och omsorgsboende Lysjölid i Sexdrega. Lysjölid är ett mindre boende med totalt 28 platser. Två avdelningar är inriktade på somatisk vård och 2 avdelningar på vård för personer med kognitiv svikt/demens.
Det vi främst söker nu är undersköterskor som vill arbeta med somatisk vård.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter kommer det ingå att:
* Ansvara för omvårdnad, service och personlig hygien för våra boende.
* Dokumentera i patientjournaler enligt gällande lagar och riktlinjer.
* Samarbeta med kollegor, anhöriga och andra aktörer inom vården.
* Vara en trygg och lyhörd närvaro för de som behöver ditt stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska.
* Tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen är meriterande.
* Är trygg i din yrkesroll och har ett stort intresse för att arbeta med människor.
* Kan svenska obehindrat, både i tal och skrift.
* Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
