Undersköterska operation

Som undersköterska hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete där du lär dig något nytt varje dag! För oss är samarbete och kommunikation mycket viktigt, både på operationssalen och i arbetsgruppen.
Som undersköterska är du en viktig resurs både för teamet och patienten. Tillsammans med operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska ansvarar du för att iordningställa operationssalen före och efter operation. Du förbereder patienten, tar fram instrument och dylikt för det ingrepp som ska göras, gör iordning operationsbord, all teknisk utrustning, assisterar vid steril uppdukning och vid anestesi förberedelser. Under operationen ansvarar du för att förse teamet med instrument och material samt dokumentera. Vi är en högteknologisk avdelning med stränga hygienkrav vilket kräver noggrannhet och förståelse för den peri operativa processen. Du kommer att arbeta med såväl planerade som akuta operationer.
Om dig
Du är utbildad undersköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av opererande verksamhet. Du trivs med att arbeta i team och har ett intresse för teknik inom sjukvård. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Centraloperation är en del av Anestesi- och intensivvårdskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar och är indelad i tre sektioner, kirurgi, ortopedi och specialsektionen. Vid centraloperation finns 15 operationssalar och vi servar specialiteterna allmänkirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, obstetrik, öron-näsa-hals kirurgi, tandvård/oralkirurgi, ögonsjukvård och medicinsk sjukvård. Vi arbetar även med robotkirurgi. Enheten opererar ungefär 10 000 patienter årligen och vi är cirka 120 medarbetare.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Gunilla Johansson, Avdelningschef 0480-84845
