Undersköterska operation
Region Kalmar län / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2025-09-22
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Oskarshamn
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige
Som undersköterska på operationsenheten är du en viktig del i vårt team.
Vi arbetar med elektiv verksamhet inom kirurgi/urologi, endoskopi, ortopedi samt delvis mot medicin och tandvård. Arbetstiden är måndag till fredag. Vi förenar människa med teknik så noggrannhet och säkerhet är viktigt. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och söker nu dig som vill vara med oss i detta arbete.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom operation och vård. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom operation/anestesi/intensivvård/sterilteknik. Vi vill att du, liksom vi, har ett positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus. Viktiga personliga egenskaper som vi värdesätter är att kunna arbeta självständigt, vara flexibel och lojal samt ha en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande.
Din framtida arbetsplats
Operationsenheten är en del av Akutkliniken och innefattar dagkirurgi, endoskopi och sterilteknisk enhet. Vi har fem operationssalar och tre endoskopisalar som alla är utrustade med den senaste tekniken.
Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar, bland annat har Oskarshamns sjukhus utsetts till 'Sveriges bästa mindre sjukhus' flera gånger de senaste åren.
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Oskarshamns sjukhus Kontakt
Douglas Liljehammar 010-3582545 Jobbnummer
9520489