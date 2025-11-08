Undersköterska nattpatrull - Ullstämma
2025-11-08
Vi söker 3 undersköterskor till nattpatrullen i Vardaga Hemtjänst. Man utgår från Trygghetsboendet i stadsdelen Ullstämma och har sedan, tillsammans med kollegor, ansvar för områdena Johannelund, Ekholmen, Ullstämma, Sturefors & Bestorp. Ditt uppdrag Hemtjänstarbete nattetid ute hos våra kunder i området, personlig omvårdnad samt svara på och hantera trygghetslarm.
Du jobbar i team med flera kollegor nattetid - en kollega är aldrig längre än ett telefonsamtal bort, men arbetet kräver mycket eget ansvar samt flexibilitet och beslutsförmåga.
Du jobbar med delegering av sjuksköterska (läkemedel, insulin och stomi - efter genomgången & godkänt utbildning) och uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift, dokumentation ingår som en viktig del av arbetsmoment. Vi jobbar med tids- och insatsregistrering i systemet TES. Vi jobbar med digital planering i systemet Epsilon.
Du ingår i ett arbetslag med tät kontakt med gruppchef och goda kollegor. Kontakt med sjuksköterska och rehab sker via hemsjukvården. Tjänsten avser: deltid ca 75%. Du jobbar på ett rullande schema med tjänstgöring varannan helg, du startar din arbetstid 21.00 och avslutar 07.00.
Kvalifikationer Du är utbildad undersköterska och vi ser helst att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Stort plus om du jobbat i nattpatrull tidigare. Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du jobbar gärna självständigt och förstår vikten av ett gott bemötande i varje given situation. Körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi erbjuder En arbetsplats med engagerade medarbetare, god gemenskap, möjlighet att påverka och närvarande ledare som deltar i det dagliga arbetet. Våra medarbetare får kompetensutveckling via vår utbildningsenhet LÄRA. Vi har kollektivavtal med tjänstepension och erbjuder förmåner som friskvårds- och skobidrag. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.Publiceringsdatum2025-11-08
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Har du frågor? Kontakta gärna: Anna Bergdahl, 0760-032557 eller anna.bergdahl@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardaga erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
