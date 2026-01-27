Undersköterska med hygienansvar - Åkersberga
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Österåker Visa alla undersköterskejobb i Österåker
2026-01-27
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Österåker
, Vallentuna
, Täby
, Sollentuna
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en omsorgsfull och erfaren undersköterska med ett varmt hjärta och ett genuint engagemang för människor. Hos oss på Aleo Care får du ett meningsfullt arbete på dagtid där du inte bara gör skillnad för våra kunder, utan också bidrar till att skapa trivsel och struktur för dina kollegor.
I denna roll kombineras det dagliga omsorgsarbetet i hemtjänsten med ett särskilt ansvar för hygien.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som undersköterska i hemtjänsten har du en central roll i våra kunders liv. Dina arbetsuppgifter varierar utifrån varje individs behov, men kan bland annat bestå av:
Personlig omvårdnad - hjälpa till med personlig hygien samt på- och avklädning.
Socialt stöd & samtal - skapa trygghet genom närvaro, samtal och omtanke.
Tillsyn & stöd vid behov - vara ett stöd vid t.ex. förflyttningar, måltider och andra situationer som kräver extra uppmärksamhet samt bidra med sådant som underlättar kundens vardag.
Dokumentation - noggrant dokumentera det stöd och den omsorg du ger, i enlighet med biståndsbeslut och genomförandeplaner.
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.30. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Utöver detta kommer du att ha utökat ansvar:
Hygienombud - hålla dig uppdaterad om gällande hygienrutiner, sprida kunskap till kollegorna och vara en förebild i det dagliga arbetet för att säkerställa en trygg och smittsäker omsorgsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som delar vår syn på att omsorg görs med hjärtat - och som samtidigt vill bidra till struktur och trivsel i teamet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Undersköterskeutbildning - du har en godkänd utbildning och gärna tidigare erfarenhet från arbete inom hemtjänst.
Flytande i svenska - du talar och skriver flytande svenska och har god förmåga att dokumentera enligt gällande rutiner.
B-körkort - du är en trygg och van bilförare, vilket krävs i vårt arbete ute hos kunder.
Cykelvana - du är en trygg cyklist.
Ansvarstagande & stresstålig - du ser helheten, planerar ditt arbete, tar egna initiativ och hanterar pressade situationer med lugn och beslutsamhet.
Självständig & samarbetsvillig - du trivs med att arbeta självständigt men samarbetar gärna med kollegor när situationen kräver det.
Empatisk & kommunikativ - du har en genuin vilja att hjälpa, är lyhörd för olika behov och har lätt för att kommunicera med både kunder och kollegor.
Flexibel, lösningsorienterad & noggrann - du är van vid en föränderlig arbetsmiljö, arbetar strukturerat med hög kvalitetsmedvetenhet och tar ansvar för ditt arbete.
Digitalt van - du har erfarenhet av att använda mobiltelefon och dokumentera i digitala system.
Tjänstgöring och anställningsvillkor
Arbetstid: måndag-fredag (07:00 - 15:30) Tjänstgöringsgrad: 80-100% Anställningsgrad: tillsvidare, med 6 månaders provanställning Plats: du utgår från vårt kontor i Åkersberga och arbetar inom Österåkers kommun.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl. Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7121996-1809264". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Smedbyvägen 2 (visa karta
)
184 32 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802 Jobbnummer
9706515