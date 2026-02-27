Undersköterska med gipserfarenhet
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du gipstekniker eller undersköterska med gipskompetens och vill göra skillnad inom ortopedi, akut- och traumakirurgi? Till vår mottagning i Solna söker vi dig som trivs i en dynamisk miljö, har det rätta handlaget för att ge trygga och korrekta gipsningar, och vill vara en del av ett engagerat team där patienten alltid står i fokus.
Du erbjuds
ett stimulerande och varierat arbete där ingen dag är den andra lik
möjlighet att samarbeta med ett erfaret och engagerat team
en arbetsmiljö som främjar lärande, utveckling och professionellt växande.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
På mottagningen ortopedi, akut och traumakirurgi bedrivs högspecialiserad vård inom fem patientflöden: akut ortopedi och traumatologi, akut kirurgi, ryggsjukdomar, artroplastik och extremitetsdeformitet samt muskuloskeletala tumörer. I rollen som gipstekniker/undersköterska kommer du att arbeta i team tillsammans med övriga gipstekniker, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Du kommer att möta patienter med frakturer, ryggsjukdomar, skelettdeformitet, kirurgiska trauman och multitrauma. I arbetet ingår förutom mottagningsarbete självständiga sutur- och sårmottagningar samt gipsbehandlingar.
Våra arbetstider är förlagd till dagtid måndag-fredag.
Vi söker dig som
brinner för ortopedi och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper inom området
har erfarenhet av gipsning, är kreativ och trivs med nya utmaningar i en dynamisk miljö
kan fatta snabba beslut och anpassa sitt arbetssätt efter situationen
samarbetar väl, lyssnar aktivt och kommunicerar tydligt med kollegor och patienter
är ansvarstagande och sätter alltid patientens bästa i första hand.
Vi ser även att du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen.
Erfarenhet av att utföra gipsbehandlingar
Mer än 3 års erfarenhet som undersköterska inom akutsjukvård
Goda kunskaper inom ortopedisk omvårdnad
Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Meriterande:
Gipsteknikerutbildning
Erfarenhet av mottagningsarbete och avancerad sårbehandling (exempelvis undertrycksbehandling vid svårläkta sår)
Erfarenhet av dokumentation och bokning i TakeCare
Erfarenhet av arbete med förrådskonceptet JIT
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659).
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Akut och Reparativ Medicin, OO Akut Reparativ Medicin Solna Kontakt
