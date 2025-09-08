Undersköterska inriktning demens
2025-09-08
Publiceringsdatum2025-09-08Beskrivning
Vi söker en ny kollega till Lövholmen, då en av våra medarbetare har gått vidare till en ny tjänst inom förvaltningen.
Har du driv och genuint intresse för att arbeta med människor passar du in bra i vårt team!
Oskarslund är ett vårdboende för personer med demenssjukdom med beslut enligt SoL och på avdelning Lövholmen finns det 18 lägenheter. Vi arbetar aktivt för att skapa en miljö som främjar trygghet och att ge god vård och omsorg till våra omsorgstagare liksom en stöttande och lärande arbetsmiljö för våra medarbetare. Tjänsten är förlagd till schema på dag, kväll och varannan helg.Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar med att skapa en trygg och meningsfull vardag för personer med demenssjukdom. Tillsammans med omsorgstagaren utformar vi individuella insatser som stärker självständighet och delaktighet. Arbetet innebär olika sysslor, så som personlig omvårdnad, städ, tvätt, förberedelse av måltider och att motivera till social gemenskap och aktiviteter. Vi arbetar med kvalitetsregistren BPSD och Senior Alert samt dokumenterar det vi gör i verksamhetssystemet Treserva.
Arbetet innebär också samarbete med andra professioner som sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och kognitions-team för att erbjuda ett helhetsstöd till omsorgstagarna. Detta innebär att du i tjänsten kommer att utföra delegerade arbetsuppgifter som bland annat läkemedelshantering. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och det är meriterande om du har erfarenhet av demenssjukdomar. Språket används som arbetsredskap i kontakt med omsorgstagare samt vid dokumentation och journalföring. En förutsättning i arbetet är därför att du behärskar svenska språket väl såväl i tal som skrift, samt har god datavana.
Vi arbetar i team och söker en kollega med god samarbetsförmåga som kan lösa olika situationer på ett konstruktivt sätt. Vi vill att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du är lyhörd för andras behov och kan ge och ta feedback. Din personliga mognad hjälper dig att läsa av olika situationer, och din flexibilitet gör att du är öppen för förändringar vilket bidrar till ständiga förbättringar i arbetet.Övrig informationhttps://karlstad.se/jobba-hos-oss
kan du se mer om hur det är att jobba hos oss i koncernen Karlstads kommun och om våra förmåner. Nedan kan du också se vad Karlstad som stad har att erbjuda om du är på väg att flytta hit. Välkommen att söka!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Vårdboende, Oskarslund 2 Kontakt
Sandra Hansson, sandra.hansson@karlstad.se 054-5406847 Jobbnummer
9498475