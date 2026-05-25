Robotlackerare/Processoperatör till Norrebo Träindustri AB
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, precision och hantverk står i fokus? På uppdrag av Norrebo Träindustri söker vi nu en våtlackerare till deras lackverkstad - en viktig roll där ditt arbete har direkt påverkan på slutresultatet.Publiceringsdatum2026-05-25Om tjänsten
Robotlackerare/Processoperatör till Norrebo Träindustri Ab arbetar du med lackering av träprodukter, både med hjälp av robot och genom manuell lackering. Du blir en del av en verksamhet där noggrannhet och kvalitet genomsyrar hela processen. Rollen är varierande och passar dig som trivs i en praktisk miljö och gillar att arbeta med händerna.Dina arbetsuppgifter
Våtlackering av trädetaljer
• Hantering av lackeringsrobot
• Manuell lackering med fokus på finish och kvalitet
• För- och efterarbete i lackprocessen
• Bidra till en effektiv och kvalitetsmedveten produktion
Vem vi söker
Vi lägger stor vikt vid din inställning och ditt driv. Har du tidigare erfarenhet av lackering är det meriterande, men inget krav - rätt person med viljan att lära har goda möjligheter att lyckas i rollen.
Vi ser att du:
• Är noggrann och har öga för detaljer
• Har en positiv inställning och tar ansvar
• Trivs i en praktisk och fysiskt krävande roll
• Har god fysik
• Kan arbeta både självständigt och i team
Om Norrebo Träindustri AB
Norrebo Träindustri är ett familjeföretag med över 90 års historia, grundat 1935, och har idag cirka 30 medarbetare.
Företaget tillverkar inredningslösningar till butiker, restauranger, mässmontrar och displayer. Här finns en långsiktig satsning på både verksamheten och medarbetarna, med fokus på kvalitet, utveckling och samarbete.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Valdet Rrecajvalle@k-bemanning.se
073-746 11 13
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
