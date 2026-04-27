Undersköterska inom hemtjänst
Att få vara kvar hemma, på sina egna villkor, är viktigt för många. Hos Bräcke hemtjänst i Göteborg möter du människor i deras vardag och bidrar till att den fungerar, utifrån varje persons behov. Vi söker undersköterskor som vill bli en del av vår växande verksamhet i Majorna-Linné och Högsbo. Vi rekryterar både till dag-/kvällsschema och nattjänster. Ange gärna i din ansökan vilken arbetstid som passar dig bäst.
Vi är en del av Bräcke diakoni - en idéburen stiftelse som arbetar för ett mer medmänskligt samhälle.
Din roll
Som undersköterska hos oss arbetar du nära våra kunder i deras hem och bidrar till en trygg och fungerande vardag. Du möter kunder med olika behov och har en viktig roll i att skapa goda relationer, ge omsorg med kvalitet och ha ett aktivt samarbete med dina kollegor.
Du kommer bland annat att:
Ge stöd i personlig omvårdnad och dagliga rutiner
Ansvara för medicindelegering och social dokumentation
Föra samtal och skapa trygghet i mötet med kunder
Samarbeta med kollegor och bidra till ett gott arbetsklimat
Delta i planering och utförande av insatser
Vem vi söker
Vi söker dig som vill ta ansvar och göra skillnad i människors vardag. Du har ett gott omdöme, är mogen i ditt arbetssätt och möter människor i deras hem med lyhördhet och respekt. Du tar ansvar i omsorgen om andra, kan anpassa dig efter olika situationer och bidrar till ett gott samarbete i gruppen.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med bevis för skyddad titel
Tidigare arbetserfarenhet inom vård och omsorg
Grundläggande digital kompetens och förmåga att dokumentera i journalsystem
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Du kan cykla
Meriterande
Erfarenhet av hemtjänst eller arbete med multisjuka
B-körkort
Bräcke Hemtjänst Göteborg
Bräcke hemtjänst är beläget i Majorna-Linné i centrala Göteborg. Här arbetar vi tillsammans i olika roller - verksamhetschef, samordnare, planerare, undersköterskor, vårdbiträden och serviceteam - med ett gemensamt fokus på goda relationer och kvalitet i omsorgen. Hos oss börjar varje arbetspass med ett positivt bemötande och ett gemensamt ansvar för dagen. Vi är ett sammansvetsat team som litar på varandra, delar erfarenheter och hjälper till där det behövs. Det gör att vi kan ge en trygg och bra omsorg i vardagen.
Vill du bli en del av vårt team och vara med och göra skillnad i människors vardag?
Välkommen med din ansökan idag!
Vid erbjuden anställning krävs att du kan uppvisa giltig ID-handling, bevis om skyddad titel som undersköterska samt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Utdraget ska avse "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och får inte vara äldre än 6 månader vid uppvisande. Har du ett utdrag som är utfärdat före den 1 mars 2026 behöver du beställa ett nytt utdrag som omfattar båda registren. Du beställer själv utdraget via polisens e-tjänst.
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Bräcke diakoni är en idéburen stiftelse med ett tydligt uppdrag: att bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Våra överskott återinvesteras i verksamheterna, där de används för att utveckla arbetssätt och möta nya behov. Det vi gör ska göra skillnad, i människors vardag, varje dag.
Hos oss får du:
Arbeta i en organisation där värdegrund och uppdrag märks i vardagen
Möjlighet att påverka ditt arbete och bidra till verksamhetens utveckling
Stöd i ditt uppdrag genom kollegor och ett närvarande ledarskap
Utrymme att använda din kompetens och fatta professionella beslut
Förutsättningar att utvecklas, både i din roll och över tid
Trygga villkor genom kollektivavtal, pension och försäkringar
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Bräcke Västergårdsväg 5 (visa karta
)
418 77 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Göteborg Kontakt
Verksamhetschef
Emilija Koloska Veljanoski emilija.koloska@brackediakoni.se 0700818893
9878673