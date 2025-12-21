Undersköterska/boendeassistent, Roma äldreboende
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-12-21
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Roma äldreboende
På Gotland finns 10 särskilda boenden fördelade på 6 orter.
Här arbetar vi dygnet runt för att ge äldre det stöd de behöver. Undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterskor samarbetar i team för att skapa trygghet och möjliggöra ett meningsfullt och värdigt liv. Med brukaren i centrum utgår vi från individuella genomförandeplaner och vår värdegrund - förtroende, omtanke och delaktighet - i allt vi gör.
Roma äldreboende är ett modernt särskilt boende på mellersta Gotland, cirka 2 mil från Visby. Boendet byggdes 2010 och består av 50 lägenheter, varav 10 är anpassade för personer med demenssjukdom. Här arbetar cirka 60 engagerade medarbetare i en verksamhet som präglas av kunskap, arbetsglädje och starkt engagemang.
Nu söker vi två nya medarbetare till Roma äldreboende. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling och friskvård, samt ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i människors liv.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Omvårdnads- och serviceinsatser utifrån de boendes behov
Arbeta enligt Individens Behov i Centrum (IBIC)
Skapa trygghet och en meningsfull vardag med fokus på individuella behov, förutsättningar och önskemål
Kontaktmannaskap
Upprätta, följa och arbeta utifrån genomförandeplaner
Dokumentation och viss administration
Kontakt och samverkan med anhöriga
Utföra delegerade HSL-uppgifter
Teamarbete i nära samarbete med enhetschef, sjuksköterska och rehab-personal
Du arbetar enligt ett grundschema med arbetstid förlagd dag, kväll samt varannan helg.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska och har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regelverk. Tidigare erfarenhet inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen är meriterande.
Söker du tjänst som boendeassistent har du genomfört en gymnasial utbildning. Utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde, är meriterande, liksom erfarenhet inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen.
Det är också meriterande om du tidigare arbetat inom särskilt boende och har erfarenhet av BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Körkort B är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som vill göra skillnad i våra boendes vardag.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta både självständigt och i team, och du har förmågan att komma med nya idéer och omsätta dem i praktiken. Vi ser gärna att du är serviceinriktad, initiativtagande, strukturerad och trygg i både dig själv och din yrkesroll.
Du är säker i svenska, både i tal och skrift, och kan anpassa ditt budskap efter mottagaren. Du är en god lyssnare och har en empatisk förmåga, alltid med boendens behov i centrum.
Stor vikt läggs vid engagemang, samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi värdesätter också kreativitet och helhetssyn i arbetet med våra boende.
Varmt välkommen med din ansök redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Roma äldreboende Kontakt
Jenny Lindgren, enhetschef 0498-204446 Jobbnummer
9658314