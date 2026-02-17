Undersköterska, Avdelning 22 Medicin Falun
2026-02-17
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Undersköterska, välkommen till avdelning 22
Avd. 22, en avdelning med lung-, gastroenterologiska- och hematologiska sjukdomar som specialistområde. Vårt mål är att så snart det är möjligt öppna upp fler vårdplatser, detta för att möta behovet av medicinska vårdplatser inom vårt specialistområde. Inom lungmedicin är de största diagnosgrupperna KOL, lungcancer, lungfibros och olika dränage i lungsäcken. De gastroenterologiska sjukdomarna är bl.a. inflammatoriska tarmsjukdomar och levercirros och komplikationer till följd av detta. Inom det hematologiska området är det akuta leukemier, myelom och lymfom. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska på vårdavdelning med god omvårdnad av patienter som är i behov av inneliggande vård till följd av sjukdom. I arbetet ingår också palliativt och psyko-socialt arbete med ofta svårt sjuka patienter. Vården är i ständig rörelse, tillsammans med kollegor har du möjlighet att vara med och utveckla samt utforma det dagliga arbetet på avdelningen.
Undersköterska, Avdelning 22 Medicin FalunPubliceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag:
Som undersköterska hos oss arbetar du i team med sjuksköterskor och läkare samt andra professioner utifrån patienternas behov. Tillsammans stöttar du och dina kollegor varandra under hela arbetspasset. Vi värnar om en kultur av samarbete, samarbete och glädje. Tack vare våra olika specialiteter får du en bred grund och möjlighet att fördjupa dig inom ett område utifrån ditt intresse och verksamhetens behov. Arbetet innebär sedvanligt omvårdnadsarbete vid vårdavdelning.
Utveckling och stöd:
Vi vill att du ska känna trygghet i din roll och samtidigt utmanas att växa.
Därför erbjuder vi:
Dig som ny i yrket erbjuds utbildning på Compus, avsatt tid under två terminer med extra kompetensutveckling inom olika områden som berör våra medicinpatienter.
Du sam har erfarenhet av yrket erbjuds utbildning efter personliga behov.
På avdelningen finns två omvårdnadsansvariga undersköterskor som stöttar dig som är ny på arbetsplatsen.
Stort fokus på närvarande ledarskap och kontinuerligt stöd från kollegor och chefer.
Vi söker:
Vi söker undersköterska som har erfarenhet från liknande arbete, som är nyfiken, engagerad och trygg. Tillsammans ska vi erbjuda en trygg och säker vård till inneliggande patienter med behov av vår specialistkompetens.
Du har examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande relevant utbildning.
Meriterande:
Programfördjupning Akutsjukvård och Medicin 2
Erfarenhet av arbete med lungsjukvård, gastroenterologi och/eller hematologi
Viktigt att du är flexibel, har hög samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för arbetet. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
