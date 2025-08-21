Undersköterska äldreomsorg
2025-08-21
Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Arbetet bygger på ett socialt synsätt och ett salutogent förhållningssätt. Den enskildes behov och livssituation påverkar hur arbetsuppgifterna ser ut och ska utföras.
Arbetet innebär bland annat att
• ge stöd och service utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen.
• aktivt delta i samverkansarbetet enligt samverkansavtalet såsom arbetsplatsträffar mm.
• delta i gruppmöten, schemamöten mm.
• samverka med övriga professioner inom och utanför den egna organisationen.
• dokumentera i verksamhetssystemet.
• upprätta och uppdatera genomförandeplaner tillsammans med den enskilde.
• arbeta efter socialtjänstplanen, vilken är grunden för vårt dagliga arbete.
Tre tjänster utgår för närvarande från Lindås serviceområde och en från Esplanadens serviceområde.
Som medarbetare kan du vid behov komma att arbeta även i andra serviceområden inom kommunens äldreomsorg. Flexibilitet och samarbetsförmåga är därför viktiga egenskaper.Kvalifikationer
För att trivas och utvecklas hos oss behöver du vara nyfiken och ha ett positivt synsätt. Erfarenhet av att jobba med social dokumentation och genomförandeplaner är meriterande. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Du ska ha en vilja att vara med och föra utvecklingen i gruppen framåt vad gäller dialog, reflektion och arbetssätt.
Som person krävs att du är flexibel, ansvarstagande och har stor respekt för den enskildes integritet. Det krävs också att du kan såväl samarbeta som arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har utbildning inom och erfarenhet av arbete med personer som har demenssjukdomar. Du har ett professionellt förhållningssätt som innefattar bland annat ödmjukhet och tålamod.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Du ska även ha körkort för bil
Stämmer detta in på dig? Tveka inte utan sök, det kan vara just dig vi letar efter. Intervjuer sker löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi bara emot ansökningar digitalt.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Charlotte Jonsson 010-353 15 50
