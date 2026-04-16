Undersköterska
2026-04-16
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
En av våra erfarna och duktiga undersköterskor ska snart ta pension och vi söker en ny och engagerad medarbetare till vårt äldreboende Ängsbacken. Boendet ligger i centrala Pajala och har två avdelningar med totalt 20 lägenheter.
Vi jobbar för att brukaren ska känna sig trygg och erbjuder den omsorg de behöver. Vår målsättning är att brukarna ska kunna fortsätta odla sina egna intressen och fortsätta vara den de är. För oss är det viktigt att respektera brukarens självständighet. Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag för våra brukare och samtidigt skapar vi också ett meningsfullt arbetsliv och en stolthet för det vi uträttar.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-16

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett team kring brukaren med andra undersköterskor och vårdbiträden. I arbetsuppgifterna ingår omvårdnadsarbete, serviceinsatser, dokumentation, städ och tvätt samt enklare sjukvårdsinsatser på delegation.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller motsvarande utbildning. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du trivs med att samarbeta med andra. Du kan snabbt ställa om till nya förutsättningar och på ett självständigt sätt prioritera dina arbetsuppgifter samt att du behåller lugnet vid stressiga situationer. Kommunikation med kollegor och anhöriga är viktig och vi förutsätter att du uttrycker dig på ett lugnt och tydligt sätt när olika situationer uppstår. Ett krav är att kunna avklara kunskapsprovet för medicin- och insulindelegering.
Innan anställning ska utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister uppvisas enligt lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319614-2026-71".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Pajala kommun
984 85 PAJALA

Kontakt
Enhetschef
Enhetschef Eelkje Tuma eelkje.tuma@pajala.se 0978-122 32
