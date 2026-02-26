Undersköterska
2026-02-26
Undersköterska till Meliva BUMM Solna - Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du som undersköterska en nyckelroll i teamet - med möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en trygg och nära vård i vardagen.
Om tjänsten
Meliva BUMM Solna arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där kvalitet och patientsäkerhet står i centrum. Vi söker nu en samordnare med kombinerad roll som undersköterska till vår mottagning. I denna nyckelroll bidrar du till struktur, god service och effektiva patientflöden, samtidigt som du arbetar kliniskt som undersköterska både i reception och i mottagningsarbete.
På mottagningen arbetar barnläkare, ST-läkare, barnsjuksköterskor, undersköterskor, administrativ personal och psykologer i nära samarbete. I rollen ingår regelbunden fysisk närvaro på vår systermottagning i Rotebro (Sollentuna), motsvarande minst 1-2 dagar per vecka.
Tjänsten har ett tydligt administrativt fokus kombinerat med kliniskt undersköterskearbete och innefattar bland annat:
Administration av mottagningens dagliga verksamhet
Arbete i reception
Tidsbokning, ombokningar och hantering av patientflöden
Remisshantering och väntelistor
Skanning och posthantering
Enklare provtagning
Väga, mäta våra barn innan sitt läkarbesök
Hantera 1177 patientärenden
Inköp
Uppdatering och underhåll av interna system och rutiner
Delaktighet i mottagningens miljöarbete
Meriterande med kunskap som administratör i Take Care journalsystem
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
Har mycket god datorvana och administrativa förmåga
Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande
Trivs med att ta ansvar och bidrar till ett gott arbetsklimat
Erfarenhet av journalsystem TakeCare
Personliga egenskaper:
Strukturerad, noggrann, serviceinriktad
Trivs i en administrativ roll med många kontaktytor och ser dig gärna som "spindeln i nätet"
Har lätt för att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter parallellt
Är lyhörd, professionell och har ett varmt bemötande - särskilt i mötet med barn och deras familjer
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet -både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Meliva BUMM Solna, Meliva BUMM Sollentuna
Lön: Enligt överenskommelse
Vi har kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Kontakt
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Amani Mustapha Vinca
Roll: Verksamhetschef
Mail: amani.mustapha@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: amani.mustapha@meliva.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva Bumm Solna AB
(org.nr 556942-0887)
Hotellgatan 3 (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Meliva Bumm Solna Jobbnummer
9764762