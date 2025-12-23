Undersköterska
Medicinsk vårdenhet A, Länssjukhuset Ryhov
Vi på medicinsk vårdenhet A på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping söker nu en ny kollega till vårt härliga gäng! Här får du möjlighet att utmanas och ständigt utvecklas i din roll som undersköterska. Välkommen till oss!
Rollen som undersköterska
Utöver en vardag med spännande och utmanande arbetsuppgifter blir du även en del i ett arbetslag som hjälps åt och värnar om varandra. Vi är en grupp med olika erfarenheter, styrkor och kompetenser och det gör att vi kompletterar varandra. Vi söker rätt person till vårt team och tycker det är viktigt att du vill bidra med tankar, idéer och positiv energi.
Din blivande arbetsplats
Medicinsk vårdenhet A på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är en medicinavdelning med inriktning mot hematologi och njurmedicin. Enheten är belägen i hus D1/D2 vilket är nybyggnationen på Ryhov och enheten har nya och fräscha ändamålsenliga lokaler. Vårdavdelningen har 22 vårdplatser. Till enheten hör också mottagningsverksamhet inom hematologi som innehåller en behandlingsdel och en mottagningsdel. Vi har även ett nära samarbete med dialysavdelningen och njurmottagningen.
På medicinkliniken bedrivs förbättringsarbeten på alla enheter, det är en klinik som ständigt utvecklas. Vi har ett gott samarbetsklimat där vi värnar om teamarbete och vi arbetar aktivt med personcentrerad vård.
Avdelningen är inriktad mot hematologi och njurmedicin och som undersköterska kommer du arbete på en väldigt utvecklande arbetsplats. På hematologen utreds och behandlas olika blodsjukdomar såsom leukemi, myelom och lymfom samt anemier, venösa tromboser och lungembolier. Blod- och cytostatikahantering är vanligt förekommande. Vi bedriver även isolering av patienter som är infektionskänsliga på grund av cellgiftsbehandlingar eller benmärgstransplantationer. Sepsis är en vanlig komplikation hos dessa patienter. På njurmedicin vårdas patienter med akut eller kronisk njursvikt med ett brett spektrum av bakomliggande orsaker som utreds och behandlas. Här vårdas patienter efter njurbiopsier, njurtransplantationer med mera. Vi vårdar också patienter som behöver hjälp med uppstart av påsdialys, vid peritoniter eller andra komplikationer samt patienter som får bloddialys på dialysavdelningen men av olika orsaker kräver inneliggande vård. Här på enheten jobbar vi efter RAK (rätt använd kompetens) vilket innebär omfördelning av arbetsuppgifter till medarbetare som har rätt kompetensnivå. Detta har visat sig höja kvaliteten på vården där hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens tas till vara och används på rätt sätt. Det bidrar också till utveckling, bättre tillgänglighet och ökad patientsäkerhet. Det innebär rent praktiskt att vi har servicepersonal som sköter måltidshantering, transporter, städ, förråd mm inne på vårdenheten, vilket innebär att du som undersköterska kan fokusera helt på den patientnära vården och därmed höja kvalitén.
Arbetstider:
Dagpass kl. 06:45-15:30
Arbetstider:

Dagpass kl. 06:45-15:30

Kvällspass kl. 13:30-21:30
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som brinner för ditt yrke. För att trivas hos oss är du trygg i din roll och kan behålla lugnet och fatta snabba beslut vid akuta situationer som kan uppstå. Eftersom tillståndet på våra patienter snabbt kan ändras och bli akut krävs det att du är en person som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra och du kan även strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. För oss är det viktigt att det rätt person på rätt plats och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför skulle just du trivas bra hos oss? Berätta gärna det i din ansökan!
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är ett vikariat fr.o.m. 2026-02-01 t.o.m. 2026-08-31. Vi ser detta som ett bra sätt att få in en fot på Länssjukhuset Ryhov där det både hos oss och inom andra verksamheter kontinuerligt dyker upp nya möjligheter.
För att du ska få en så bra start som möjligt får du självklart en anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Miriam Gadmar, vårdenhetschef, 010-242 20 72
Martin Sandgren, vårdenhetschef, 010-242 20 77
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-01-15 men urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
I och med att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du som är utbildad undersköterska att få ange i din ansökan om du har ansökt om skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
