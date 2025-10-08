Undersköterska
Svenljunga Kommun / Undersköterskejobb / Svenljunga Visa alla undersköterskejobb i Svenljunga
2025-10-08
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenljunga Kommun i Svenljunga
, Borås
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb som bidrar till någon annans guldkant i vardagen? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu dig som vill arbeta som undersköterska med aktivitetsuppdrag på Östrabo.
Rollen som Undersköterska med aktivitetsansvar hos oss är en kombinerad tjänst där du arbetar både i vården men även har riktad tid för att arbeta med våra aktiviteter. Din tjänst kommer vara förlagd på schema dag, kväll och varannan helg.
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Din roll som aktivitetsansvarig innebär att du vid flera tillfällen i veckan använder din tid till att initiera, planera, samordna och driva aktiviteter på boendet, både i grupp och individuellt.
Du kommer att samarbeta med personal på avdelningar och du lyssnar in önskemål om aktiviteter från våra omsorgstagare. Det kan till exempel handla om promenader, högläsning, quiz, musikstunder, utflykter, filmvisning, caféverksamhet och mycket annat. Aktiviteterna kan vara av enskild karaktär men även i mindre grupper eller en stor gemensam aktivitet för alla våra omsorgstagare.
Utöver ovan igår också omvårdnadsarbetet som innebär arbete nära patienter där du bidra till deras välbefinnande genom att utföra grundläggande vård och omsorg. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att hjälpa patienter med mat, personlig hygien, ge medicin med mera.
Vi kan med denna tjänst utlova ett varierande och meningsfullt jobb som bidrar till ett aktivt och innehållsrikt liv för våra äldre. Din roll gör skillnad!
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss, därför söker vi dig som :
* Är engagerad, lyhörd, flexibel och strukturerad.
* Har ett positivt bemötande både till omsorgstagare och dina kollegor.
* Har lätt för att samarbete med dina kollegor och anhöriga.
* Är engagerad i vårt arbete att hela tiden bli bättre.Kvalifikationer
* Du är utbildad undersköterska* och har kunskap om och agerar utifrån de lagar och regler som styr verksamheten.
* Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete med kognitiv svikt och demens.
* Du har fyllt 18 år.
* Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
* Är van att använda mobiltelefon och dator för dokumentation.
För att lyckas i rollen som aktivitetsansvarig är du initiativrik, handlingskraftig och har förmåga att entusiasmera och engagera andra människor. Arbetet innebär till stor del att du ska kunna arbeta självständigt men även ha förmåga att samarbeta med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du istället bli anställd med titeln omvårdnadspersonal.
Intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga kommun
(org.nr 212000-1512) Kontakt
enhetschef Östrabo
Camilla Samuelsson camilla.samuelsson@svenljunga.se 0325-181 11 Jobbnummer
9545838