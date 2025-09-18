Undersköterska
Humana AB / Undersköterskejobb / Falköping
2025-09-18
Vill du arbeta med att dagligen ge människor ett bättre liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Och vara en del i en fantastiskt arbetsgrupp, sök till då oss. Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker fast personal och timanställda. Verksamheten är bemannad dygnet runt så arbete sker dag, kväll, helg och natt.
Vi är ett Särskilt boende med 18 platser med inriktning missbruk psykiatri. Vi tar emot både kvinnor och män.
Du kommer ha ett varierande arbete då varje klients behov, förutsättningar och insatser skiljer sig åt. Vi arbetar utifrån uppdrag från socialtjänsten och gör genomförandeplaner tillsammans med klienterna för att nå mål och delmål. Du jobbar tillsammans med engagerande kollegor där samarbete är en förutsättning för att ha en fungerande verksamhet.
Vem är du?
Du är utbildad undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.
För att trivas och lyckas i rollen har du lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Som person är du noggrann, självgående och inte rädd att ta dig an nya uppgifter.
B-körkort krävs
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Tom Linder, tom.linder@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
