Undersköterska - Korsberga hemtjänst
2025-09-11
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får stötta människor i deras vardag? Korsberga hemtjänst växer och vi söker nu en undersköterska till. Hos oss blir du del av en sammansvetsad grupp med lång erfarenhet, där vi stöttar varandra och alltid har nära till skratt och omtanke.
Hos oss varierar dina arbetsdagar beroende på brukarens behov. Arbetsuppgifterna innefattar allt från personlig omvårdnad och medicinska insatser till att sköta hushållssysslor. Eftersom vi är en landsbygdsgrupp med ett stort upptagningsområde behöver du ha B-körkort och tillgång till bil. Ibland arbetar du i närområdet och kan ta cykeln mellan besöken, medan andra dagar innebär längre bilresor genom vackra landsbygdsmiljöer.
Vi arbetar alltid utifrån Esthers bästa, med fokus på att stärka varje individs trygghet och oberoende. Som person vill vi att du är empatisk, varm och engagerad. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet.
För att passa i rollen är du trygg med att ta ansvar och fatta beslut. Hos oss har du ett flexibelt arbete med både eget ansvar och samarbete. Du får möjlighet att utvecklas och vår personal får kontinuerlig utbildning i bland annat arbetsteknik och bemötande.
Jobbet innebär arbete på dag, kväll och helg. Oftast arbetar du självständigt, men kollegorna finns aldrig längre än ett telefonsamtal bort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80 procent, med möjlighet att komma överens om annan tjänstgöringsgrad.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Gemensamt bidrar vi till mångfald där allas olikheter värdesätts. För att lyckas lär vi av varandra. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Du är utbildad undersköterska.
• B-körkort och tillgång till egen bil.
• Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• Tidigare yrkeserfarenhet inom området är meriterande.
• Utdrag från belastningsregistret.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
