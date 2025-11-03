Underläkare sökes 80-100% (vikariat)
2025-11-03
Vill du arbeta självständigt i en dynamisk och stödjande miljö? Intygsläkaren söker en underläkare som vill vara en del av vårt engagerade team på 80-100% (vikariat)Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du som underläkare ta emot patienter, genomföra undersökningar och provtagningar samt bidra till vår höga kvalitet i patienthantering. Tjänsten innebär självständigt arbete med möjlighet till handledning och stöttning för att du ska kunna utvecklas i din roll.Kvalifikationer
• Avklarad minst termin 9 på läkarprogrammet (godkänd).
• Flytande i svenska språket.
• God kännedom i engelska.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, trygg i din kompetens och som trivs med att arbeta självständigt. Du har ett genuint intresse för patientkontakt och ett noggrant arbetssätt.
Vad vi erbjuder:
• En flexibel tjänst på 80-100%
• Möjlighet till handledning och personlig utveckling.
• Anpassat schema med hänsyn till dina studier.
• En arbetsmiljö där du får ta ansvar och arbeta självständigt.Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@intygslakaren.se
senast den 20/12. Vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på info@intygslakaren.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: info@intygslakaren.se Arbetsgivare AG medical AB
413 01 GÖTEBORG Arbetsplats
Intygsläkaren Jobbnummer
