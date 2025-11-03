Underläkare sökes 80-100% (vikariat)

AG medical AB / Läkarjobb / Göteborg
2025-11-03


Visa alla läkarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AG medical AB i Göteborg

Vill du arbeta självständigt i en dynamisk och stödjande miljö? Intygsläkaren söker en underläkare som vill vara en del av vårt engagerade team på 80-100% (vikariat)

Publiceringsdatum
2025-11-03

Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du som underläkare ta emot patienter, genomföra undersökningar och provtagningar samt bidra till vår höga kvalitet i patienthantering. Tjänsten innebär självständigt arbete med möjlighet till handledning och stöttning för att du ska kunna utvecklas i din roll.

Kvalifikationer
• Avklarad minst termin 9 på läkarprogrammet (godkänd).
• Flytande i svenska språket.
• God kännedom i engelska.

Vem är du?
Vi söker dig som är driven, trygg i din kompetens och som trivs med att arbeta självständigt. Du har ett genuint intresse för patientkontakt och ett noggrant arbetssätt.

Vad vi erbjuder:
• En flexibel tjänst på 80-100%
• Möjlighet till handledning och personlig utveckling.
• Anpassat schema med hänsyn till dina studier.
• En arbetsmiljö där du får ta ansvar och arbeta självständigt.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@intygslakaren.se senast den 20/12. Vi ser fram emot att höra från dig!

Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på info@intygslakaren.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: info@intygslakaren.se

Arbetsgivare
AG medical AB (org.nr 559282-3685)
Södra Allegatan 12 (visa karta)
413 01  GÖTEBORG

Arbetsplats
Intygsläkaren

Jobbnummer
9586835

Prenumerera på jobb från AG medical AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AG medical AB: