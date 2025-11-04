Underläkare
Enköpings husläkarcentrum
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vi söker underläkare till Enköpings husläkarcentrum!
Är du legitimerad läkare eller nyexaminerad läkare i väntan på AT med intresse för primärvård? Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på ett år på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Region Uppsala satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Läs om våra förmåner här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att ha ett omväxlande arbete i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av mottagningsarbete. Tillsammans jobbar vi för invånarnas hälsa!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare med svensk legitimation, alternativt dig som är nyexaminerad läkare i väntan på AT. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift och har ett stort intresse för primärvård. Du får gärna ha ambitionen att i ett senare skede bli allmänspecialist. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som underläkare.
Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och för att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Din samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten kommer du att få nytta av hos oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala och ligger centralt i anslutning till Lasarettet i Enköping. Till verksamheten hör även en filial i Fjärdhundra. Vårdcentralen har tillsammans med filialen cirka 9 500 listade patienter och på vårdcentralen är vi cirka 40 medarbetare som arbetar i nära samarbete. Vi har ett bra utbyte med lasarettet och i anslutning till oss finns en jourmottagning. Våra patienter kommer från både tätort och omkringliggande landsbygd.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Hamid Asadi på e-post: hamid.asadi@regionuppsala.se
alternativt telefon: 0171-18355 alt. 072-2021155
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan. I din ansökan bifogar du kopia på yrkeslegitimation och andra relevanta bilagor som styrker dina erfarenheter och meriter. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
