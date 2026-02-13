Underhållstekniker till Stålöv!

Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Vetlanda
2026-02-13


Visa alla maskinreparatörsjobb i Vetlanda, Sävsjö, Eksjö, Ydre, Nässjö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Vetlanda, Sävsjö, Eksjö, Nässjö, Uppvidinge eller i hela Sverige

Vill du ha en varierad roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat? Nu söker Stålöv en underhållstekniker som vill arbeta brett med förebyggande, akut och förutseende underhåll i en modern industriverksamhet.
Här får du en central roll i produktionen där du planerar, driver och utvecklar underhållsarbetet tillsammans med produktionschef och kollegor.
Om rollen
Som underhållstekniker ansvarar du för att underhållet fungerar effektivt och långsiktigt. Du arbetar både operativt och samordnande och har en viktig funktion i att säkerställa driftsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Du kommer bland annat att:

Arbeta med akut, förebyggande och förutseende underhåll

Planera och följa upp underhåll tillsammans med produktionschef

Leda och fördela arbetet inom underhåll

Aktivt delta i underhålls- och felsökningsarbete

Säkerställa att rutiner, säkerhetskrav och miljömål följs

Introducera och stötta medarbetare i arbetssätt och rutiner

Ha externa kontakter, t.ex. beställa service av robotar, CNC-maskiner och elektriker

Säkerställa att underhållssystem och dokumentation hålls uppdaterade

Du utgår från en underhållsplan som du själv är med och tar fram, och arbetsdagarna är varierande.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar. Du trivs i en roll där du planerar, prioriterar och driver arbetet framåt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:

Har erfarenhet från underhållsarbete eller bearbetningsindustri

Har gymnasial teknisk eller verkstadsutbildning, eller motsvarande erfarenhet

Har grundläggande kunskaper inom underhåll, säkerhet, kvalitet och miljö

Trivs med att felsöka, skruva och lösa problem praktiskt

Har god samarbetsförmåga och är bekväm med externa kontakter

Det är meriterande om du har:

Erfarenhet av CNC eller automatiserad produktion

Kunskap inom hydraulik och pneumatik

Erfarenhet av underhållssystem, gärna Monitor

Vi lägger stor vikt vid din förmåga att arbeta både akut, förebyggande och förutseende - att inte bara lösa problem utan även se dem innan de uppstår.

Publiceringsdatum
2026-02-13

Om tjänsten
Arbetstid: Dagtid

Anställning: Tillsvidare

Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Du har befogenhet att prioritera och fördela arbete samt stoppa produktion vid risk för miljö-, hälso- eller säkerhetsproblem.

Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Höglandet

Jobbnummer
9742834

Prenumerera på jobb från Uniflex AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uniflex AB: