Underhållstekniker till Stålöv!
2026-02-13
Vill du ha en varierad roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat? Nu söker Stålöv en underhållstekniker som vill arbeta brett med förebyggande, akut och förutseende underhåll i en modern industriverksamhet.
Här får du en central roll i produktionen där du planerar, driver och utvecklar underhållsarbetet tillsammans med produktionschef och kollegor.
Om rollen
Som underhållstekniker ansvarar du för att underhållet fungerar effektivt och långsiktigt. Du arbetar både operativt och samordnande och har en viktig funktion i att säkerställa driftsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med akut, förebyggande och förutseende underhåll
Planera och följa upp underhåll tillsammans med produktionschef
Leda och fördela arbetet inom underhåll
Aktivt delta i underhålls- och felsökningsarbete
Säkerställa att rutiner, säkerhetskrav och miljömål följs
Introducera och stötta medarbetare i arbetssätt och rutiner
Ha externa kontakter, t.ex. beställa service av robotar, CNC-maskiner och elektriker
Säkerställa att underhållssystem och dokumentation hålls uppdaterade
Du utgår från en underhållsplan som du själv är med och tar fram, och arbetsdagarna är varierande.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar. Du trivs i en roll där du planerar, prioriterar och driver arbetet framåt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet från underhållsarbete eller bearbetningsindustri
Har gymnasial teknisk eller verkstadsutbildning, eller motsvarande erfarenhet
Har grundläggande kunskaper inom underhåll, säkerhet, kvalitet och miljö
Trivs med att felsöka, skruva och lösa problem praktiskt
Har god samarbetsförmåga och är bekväm med externa kontakter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av CNC eller automatiserad produktion
Kunskap inom hydraulik och pneumatik
Erfarenhet av underhållssystem, gärna Monitor
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att arbeta både akut, förebyggande och förutseende - att inte bara lösa problem utan även se dem innan de uppstår.
Arbetstid: Dagtid
Anställning: Tillsvidare
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Du har befogenhet att prioritera och fördela arbete samt stoppa produktion vid risk för miljö-, hälso- eller säkerhetsproblem.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
