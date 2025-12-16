Underhållstekniker till ITW Sverige
Är du en praktisk och initiativtagande tekniker med tekniskt intresse? ITW i Bredaryd söker nu en underhållstekniker. Här du får arbeta med underhåll, felsökning och driftssäkerhet i en automatiserad industrimiljö.
Om rollen
I rollen som underhållstekniker på ITW kommer du att ha ett brett tekniskt ansvar för företagets formsprutningsmaskiner och tillhörande utrustning. Du arbetar med planerat förebyggande underhåll, service och löpande kontroller för att säkerställa en stabil och effektiv produktion, samtidigt som du snabbt felsöker och åtgärdar akuta driftstörningar. Arbetet innebär mekaniskt underhåll och reparationer där du själv utför åtgärder och samordnar insatser tillsammans med externa leverantörer. En naturlig del av rollen är att vara ett tekniskt stöd till produktionen och verktygsavdelningen, där du medverkar vid verktygsbyten samt ansvarar för rengöring och underhåll av verktyg. Du har även ansvar för reservdelshantering, beställningar och uppföljning, samt bidrar aktivt till ett säkert arbetssätt genom deltagande i företagets säkerhets- och förbättringsarbete. Rollen är självständig och varierad med stort eget ansvar.Publiceringsdatum2025-12-16Profil
För att lyckas i rollen som underhållstekniker tror vi att du har ett genuint tekniskt intresse och en praktisk bakgrund inom mekaniskt arbete, exempelvis från industriellt underhåll, verkstad eller arbete med maskiner. Du är en lösningsorienterad person som trivs med att ta eget ansvar och som har förmågan att självständigt prioritera och driva ditt arbete framåt. Samtidigt är du prestigelös och hjälpsam, med en naturlig vilja att stötta produktionen där behov uppstår. Vi tror också att du är nyfiken och driven med en vilja att lära dig nya maskiner och arbetssätt, samt att du vågar felsöka, ifrågasätta och ta initiativ när något inte fungerar. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika funktioner i organisationen och ser värdet i struktur, närvaro och ett säkert arbetssätt i vardagen.
Skallkrav för tjänsten:
• Relevant arbetslivserfarenhet som underhållstekniker, reparatör, mekaniker eller motsvarande
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande för tjänsten:
• Kunskap inom formsprutningsmaskiner
• El-kunskap
Om ITW
ITW i Bredaryd är en tillverkande industriverksamhet som ingår i den internationella koncernen Illinois Tool Works (ITW). Företaget producerar formsprutade plastdetaljer och fästelement, huvudsakligen för fordonsindustrin. Produktionen sker i en automatiserad miljö med formsprutningsmaskiner och bedrivs i skiftgång. Kunderna finns både på den svenska och internationella marknaden, bland annat inom Europa och USA. Verksamheten i Bredaryd är en del av ITW:s globala industriella struktur.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som underhållstekniker, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Bredaryd
Arbetstid: Mån-fre 07:00-16:00
Omfattning: Heltid Ersättning
