Underhållstekniker | Bubs / Orkla Snacks Sverige | Jönköping

2026-02-02
Vill du ha en nyckelroll i en modern och högteknologisk produktion där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus? BUBS, en del av Orkla Snacks Sverige, söker nu en engagerad underhållsteknik som vill bidra till att våra produktionslinjer fungerar optimalt. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär anställning direkt hos Orkla Snacks Sverige.
Din roll
Som underhållstekniker är du en viktig del av vårt underhållsteam och en supportfunktion gentemot operatörerna. Du arbetar fokus på driftsäkerhet, ständiga förbättringar och lång livslängd på utrustningen. Rollen innebär att du förebygger och löser tekniska problem innan de påverkar produktionen och bidrar med din kompetens i förbättringsarbete och maskininvesteringar.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
I rollen som underhållstekniker ingår bland annat att:
* Utföra felsökning och reparationer på produktionsutrustning
* Planera och genomföra förebyggande underhållsåtgärder
* Delta vid installationer och investeringar av maskiner
* Arbeta med säkerhetsförebyggande insatser
* Utbilda operatörer i inställningar och felsökning
* Dokumentera åtgärder och avvikelser i underhållssystem (Maintmaster)
* Bidra med teknisk kompetens i förbättringsprojektProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av industriellt underhåll, gärna inom tillverkande industri. Du är en person som trivs med att lösa problem, har ett genuint tekniskt intresse och arbetar strukturerat även i högt tempo. Har du utbildning inom el, mekanik eller automation är det ett plus, men det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att utvecklas inom området.Kvalifikationer
* Gymnasial utbildning, gärna inom automation eller motsvarande
* Erfarenhet av industriellt underhåll, gärna inom tillverkande industri
* God teknisk förståelse och IT-kunskaper (Office och underhållssystem)
* Körkort B
Meriterande:
* Utbildning inom el, mekanik eller automation
* Truckkort, traverskort, liftkort
* Certifikat för Heta Arbeten, EL-säkerhet, Fallskydd
* Erfarenhet av CMMS-system (t.ex. Maintmaster)
Mer om tjänsten
* Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
* Tjänsten innebär 3-skift. För närvarande tillämpas ständig helg, vilket kan komma att förändras. Beredskap på helger ingår även fortsättningsvis.
* Utdrag ur belastningsregistret genomförs före eventuell anställning
Om Orkla
Orkla är Nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel, apotek, bageri och storhushåll. Koncernen har drygt 18 000 anställda och omsätter cirka 43 miljarder NOK. Orkla Confectionery & Snacks Sverige gör livets små stunder större, med älskade och starka varumärken inom kex, snacks och konfektyr såsom OLW, Cheez Doodles, Göteborgs Kex, Ballerina, Singoalla, Smash och BUBS. Huvudkontoret ligger i Solna och företagets produktionsanläggningar finns i Filipstad, Nöbbelöv och Jönköping. Bolaget, med cirka 350 medarbetare, omsätter ca 1,9 miljarder kronor årligen.
Orkla erbjuder
Du kommer till ett marknadsledande företag med solida varumärken och en kultur som präglas av högt engagemang och personlig stämning, där alla får möjlighet att ta plats och utvecklas. Modig, pålitlig och inspirerande är Orklas värdeord vilka hjälper oss att utmana och leverera mot våra affärsmål samt bygga en stark kultur. Orkla erbjuder dig ett utvecklande arbete i en stimulerande miljö med goda karriärmöjligheter inom hela Orkla-koncernen.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Orkla Snacks Sverige med Jefferson Wells. För frågor gällande rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Rekryteringskonsult Sara Takahashi på sara.takahashi@jeffersonwells.se
. Pga. GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Under v. 52-2 är vi på ledighet och kommer att gå igenom ansökningar från och med v.3.
