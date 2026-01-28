Underhållstekniker
Som verktygstekniker hos vår kund i Solna kommer du att spela en viktig roll i deras service- och reparationsverksamhet. Du arbetar med felsökning, service och reparation av elverktyg och maskiner som används inom byggbranschen. Rollen passar dig som är praktiskt lagd och har ett intresse för teknik, verktyg och mekanik. Kunden erbjuder intern utbildning, vilket gör tjänsten lämplig även för dig som vill utvecklas inom området.
Du arbetar i en verkstadsmiljö tillsammans med engagerade kollegor där noggrannhet, kvalitet och samarbete är centralt. Här får du möjlighet att växa i ett tekniskt yrke och bidra till hållbara lösningar genom att ge verktygen ett längre liv.
Som verktygstekniker ansvarar du för följande:
felsökning av elverktyg och byggmaskiner
reparation, service och byte av komponenter
testning och kvalitetssäkring av maskiner efter utfört arbete
registrering och dokumentation i interna system
samarbete med kollegor för att säkerställa effektiva arbetsflöden
Vi söker dig som har:
intresse för verktyg, mekanik och teknik
noggrann och ansvarstagande arbetsstil
förmåga att arbeta både självständigt och i team
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
vilja att lära dig nya arbetsmoment - utbildning ges på plats
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av reparation av elverktyg, maskiner eller andra tekniska produkter
erfarenhet från verkstad, mekanik eller servicearbete
Övrigt Detta är ett bemanningsuppdrag där rätt konsult på sikt kan få möjlighet till anställning direkt hos kunden. Start sker enligt överenskommelse. Arbetstiderna: är vardagar med flexibel start mellan 06:30-08:00 och slut mellan 15:30-17:00. Arbetsplats: Solna Omfattning: Heltid
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet. Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål. Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
