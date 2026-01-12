Underhållstekniker
Underhållstekniker till tillverkningsindustri
Om uppdraget
Ett stabilt och väletablerat industriföretag inom tillverkningsindustrin söker nu en underhållstekniker till sin produktionsanläggning i Östergötland. Verksamheten bedrivs i en modern produktionsmiljö med högt tekniskt innehåll och är en del av en internationell koncern med flera enheter runt om i Europa.
Om rollen
Som underhållstekniker har du en nyckelroll i att säkerställa en driftsäker och effektiv produktion. Du arbetar med både förebyggande och avhjälpande underhåll av företagets maskiner och produktionsutrustning. Arbetsuppgifterna är varierade och omfattar främst mekaniskt arbete, men även elrelaterade insatser förekommer.
Vid driftstörningar förväntas du snabbt kunna analysera problemet och genomföra åtgärder för att minimera stillestånd. Du arbetar nära produktionen och samarbetar med kollegor inom underhåll och teknik för att förbättra tillgänglighet, säkerhet och funktion i anläggningen.
Arbetsdagen startar ofta med en gemensam genomgång av eventuella avvikelser och planering av dagens arbetsuppgifter. Rollen innebär både självständigt arbete och arbete i team, i en miljö där tempot periodvis kan vara högt.Publiceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en produktionsnära roll. Du har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta hands-on med maskiner och utrustning. Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av industriellt underhåll
Goda kunskaper inom mekanik
Grundläggande elkunskaper
Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll
Förmåga att arbeta strukturerat även vid akuta driftstörningarÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning.
