Underhållsmekaniker | Vitas Group

2025-09-30
Varför den här rollen
Gillar du när maskiner bara rullar, men när de inte gör det vill du samtidigt förstå varför? Du gillar att koppla ihop mekanik och styrning och du vill bidra till att Vitas produktion blir mer automatiserad och stabil. Vi erbjuder en vardag där du blir en viktig del i arbetet att vår maskinpark kan nyttjas effektivt.
Om Vitas Group Vitas Group är en innovativ och framgångsrik familjeägd koncern inom VVS med huvudkontor i Ystad. Vi utvecklar och tillverkar produkter som leder vatten till exempel golvbrunnar golvrännor inomhusavlopp rostfri inredning blandarfästen och förkromade kopparrör. Största delen av vår tillverkning sker i Sverige och vi har säljbolag i Norden och England. Med cirka 800 MSEK i omsättning och en tydlig satsning på produktutveckling och förvärv är vi en central leverantör i branschen med starka varumärken som Purus, Jafo, Unidrain och Trio Perfekta.
Om rollen
Du blir en nyckel i att säkra driften av vår produktionsutrustning vid anläggningen i Ystad. Arbetet är både förebyggande och avhjälpande och du samarbetar tillsammans med produktion samt avdelningen "teknik och underhåll".
Du kommer att
Utföra förebyggande underhåll enligt serviceplaner.
Felsöka reparera och justera mekaniska hydrauliska och pneumatiska system.
Hantera akuta driftstörningar och snabbt få i gång produktionen igen.
Installera och driftsätta ny utrustning och maskiner.
Dokumentera åtgärder och föreslå förbättringar som ökar tillgänglighet kvalitet och säkerhet.
Leverantörskontakter vid behov.
Möjlighet att nischa dig mot automation inom plastproduktion
Vill du bredda dig I rollen finns utrymme att ta ansvar inom industriautomation kopplat till formsprutning och montering. Vi vill uppmuntra sökanden med intresse och kunskaper inom industriautomation.
Till exempel:
Felsökning av givare och sensorer såsom tryck temperatur nivå och lägesgivare samt grundläggande I och O kontroller.
Stöd vid verktygsbyten inställning och intrimning av formsprutningsutrustning och kringutrustning såsom torkar doserare, materialhantering och transportband.
Samarbete med automationsföretag.
Medverkan vid driftsättning av nya celler och maskiner till exempel robotik, sortering och pack.
Rotorsaksanalys och förbättringar för kortare cykeltider färre stopp och stabilare kvalitet
Din profil
Vi tror att du har en nyfiken personlighet blandat med att du är praktiskt lagd. Du är sannolikt mekaniker i din grundutbildning men ditt intresse av automation har gjort att du skaffat dig kunskaper, alternativt vill utveckla dig, inom automation. Du tycker om samarbetet med dina kollegor där ni tillsammans hjälps åt att med de arbetsuppgifter som behöver göras. Gruppsammanhållning och samarbete är A och O för dig.
* Tekniska kunskaper inom mekanik, industriautomatik eller fordonsteknik alternativt motsvarande erfarenhet * Några års erfarenhet av maskinunderhåll i industrimiljö * Goda kunskaper i hydraulik, pneumatik och ritningsläsning * Datorvana och ordning på dokumentation * Meriterande är svets, svarv ,fräs och arbete i underhållssystem, till exempel Idus
Vi erbjuder
• Trygg anställning i en stabil och växande koncern * Ett kunnigt och nära team där beslut går snabbt * Variationsrik vardag med utrymme att påverka samt möjlighet att nischa mot automation * Utbildning vid behov friskvårdsbidrag, kollektivavtal och goda villkor
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Vitas Group med HIREQ. För frågor angående denna tjänst är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan! Ersättning
