Underhållsmekaniker till Luleå Malmhamn
2025-12-18
Vill du arbeta med underhåll i en högteknologisk miljö och bidra till framtidens hållbara industri? Hos oss får du en omväxlande roll med stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som underhållsmekaniker ansvarar du för både förebyggande och akut underhåll på våra tre anläggningar i Luleå Malmhamn. Du arbetar med maskiner, transportörer, pumpar och siktar i en miljö där säkerhet och arbetsmiljö alltid är i fokus. Rollen är omväxlande och innebär stort eget ansvar, samtidigt som du blir en del av ett stöttande team som värdesätter samarbete och gemensamma framgångar. Här får du möjlighet att utvecklas och lära nytt, och tillsammans med drivna kollegor bidrar du till att nå LKAB:s övergripande mål.
Observera att arbetstiderna för tjänsten är dagtid, utan skiftgång.
Det här har du med dig
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och noggrann. Du trivs med att arbeta självständigt men ser värdet i tydlig kommunikation och samarbete. Din initiativförmåga och kvalitetstänk gör dig till en viktig del av vårt team.
- Gymnasieutbildning med mekanisk inriktning eller motsvarande
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
- Arbetslivserfarenhet som industrimekaniker, att arbeta med underhåll eller liknande uppgifter (meriterande)
- Anläggningskännedom (meriterande)
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Vi börjar behandla ansökningar först efter att annonsen har stängt, och återkoppling samt intervjuer sker därefter. Tack för ditt tålamod! Vi önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Luleå Sandskär
Omfattning: Heltid, dagtid. Arbetstiderna är kl:06.00-14.47.
Antal tjänster: Vi söker två mekaniker, en för en tillsvidareanställning och en för ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef
Bengt Esberg bengt.esberg@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall Malmhamnen (Luleå), Johan Ömlén johan.omlen@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9651864