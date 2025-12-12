Underhållsmekaniker till Duroc Rail
2025-12-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du arbeta med avancerat underhåll i toppmoderna lokaler och vara med på vår tillväxtresa? Duroc Rail i Luleå söker nu dig som vill ta nästa steg i karriären!
Om tjänst
Som mekaniker på Duroc Rail kommer du att ingå i ett starkt team tillsammans med ytterligare två mekaniker och en elektriker. Du kommer att vara nyckelpersonen i att säkerställa hög tillgänglighet och effektivitet i vår produktion genom förebyggande och avhjälpande underhåll. Här får du arbeta självständigt med stor frihet under ansvar och ha nära dialog med din chef för att driva förbättringsarbete och planerat underhåll.
Om dig
Vi söker dig som har:
Relevant yrkesutbildning eller gymnasial utbildning inom mekanik
Erfarenhet av underhållsarbete
Goda kunskaper inom hydraulik, pneumatik och svarvning
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Erfarenhet av lågspänningsarbete kan vara meriterande
Som person är du:
Ansvarstagande och självgående
Motiverad och uthållig
Lagspelare med god samarbetsförmåga
Lösningsorienterad
Om anställningen
Vi erbjuder en heltidstjänst med flexibla arbetstider under dagtid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om ansökan
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan till julia.andersen@duroc.com
! Vi efterfrågar CV och personligt brev.
Vi tar endast emot ansökningar via mail och behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut, så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta rekryterande chef Daniel Berglund på 073-625 15 71 eller daniel.berglund@duroc.com
.
Om Duroc Rail AB
Duroc Rail AB är en ledande aktör inom underhåll av järnvägshjul för lok och vagnar, och betjänar både svenska och europeiska järnvägsoperatörer. Vårt företag, beläget på Hertsö Industripark i Luleå, tillgodoser norra Sveriges behov av järnvägshjulunderhåll med stora kunder som VTG, SSAB och LKAB Malmtrafik i Kiruna AB. Under 2025 har vi flyttat hela verksamheten till en nybyggd, specialanpassad fabrik på Hertsö industripark. Här arbetar vi nu med helt nya, moderna maskiner för att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet i vårt underhållsarbete.
Vi erbjuder
Duroc Rail strävar efter att upprätthålla en sund arbetsmiljö med konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Därför erbjuder vi bland annat generösa friskvårdsbidrag och högre lön vid fysisk aktivitet, extra förmånliga villkor vid graviditet och stora möjligheter till kompetensutveckling för den som vill och har rätt förutsättningar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: julia.andersen@duroc.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underhållsmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Duroc Rail AB
(org.nr 556562-8442), https://rail.duroc.com/
Hästskovägen 11 (visa karta
)
974 55 LULEÅ Arbetsplats
Duroc Rail AB - Björkhaga Jobbnummer
9641661