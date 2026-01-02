Underhållsingenjör till sektionen Tekniska system
Vill du ha en nyckelroll i att hålla Stockholms vägtunnlar och öppningsbara broar trygga, upplysta och driftsäkra?
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en underhållsingenjör till sektionen Tekniska system väg i Östra Underhållsregionen - en roll där du får vara med och påverka, utvecklas och bidra till utveckling och förvaltning av vägsystemets uppkopplade anläggning.
Hos oss på enhet Infrasystem arbetar vi med drift- och underhållsprojekt som rör tekniska installationer i väganläggningen samt systemen som övervakar och styr de tekniska installationerna i Stockholmsområdet. Enheten består idag av cirka 30 medarbetare fördelade över flera olika teknikområden: Elkraft, Vägbelysning, VA och Ventilation, Styr- och reglerteknik, Telesystem, Trafiksystem och Anläggningsnära System.
Som underhållsingenjör på sektionen Tekniska system har du en operativ och tekniknära roll där du arbetar med styrsystem, teletekniska system och motorkontrollsystem. Tillsammans med projektledare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av underhållsåtgärder i några av Stockholms mest komplexa väganläggningar. I arbetet ingår bland annat styrsystem i öppningsbara broar och i de stora vägtunnlarna i Stockholm, de trafikkameror som sitter längs med vägarna men också utrustning såsom trafikinformationsskyltar och trafiksignaler. Arbetet är omväxlande och du har stora möjligheter att påverka hur du lägger upp din arbetsdag: vissa dagar arbetar du från kontoret med uppföljning, planering och möten - andra dagar är du ute i anläggningen för att följa upp pågående eller avslutade arbeten och samverkar på plats med olika parter.
En typisk arbetsvecka kan innehålla;
byggmöten, teknikmöten och interna projektmöten
uppföljning av utförda leveranser ute i anläggningen
att biträda projektledaren vid behov
uppföljning av leveranser i underhållssystemet GUS
ajourhålla anläggningsinformation samt säkerställa att relevanta underlag dokumenteras korrekt i underhållssystemet GUS
samverka med interna funktioner, entreprenörer och andra externa parter
Eftersom många möten sker digitalt finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Avdelningen har även valt att ha två gemensamma kontorsdagar i veckan vilket ger fler av oss möjlighet att mötas i vardagen.
Övrig information
Placeringsort är Solna. I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. För de kandidater som går vidare till intervju sker dessa via Skype.
Vem är du?
Som underhållsingenjör är du en viktig del i att samarbetet med våra entreprenörer, intressenter och samarbetspartners ska fungera väl. Vi söker därför dig som är en duktig relationsskapare och vill bidra till ett gott samarbetsklimat. Du har gott omdöme och kan balansera lyhördhet och dialog med tydlig kommunikation för att få framdrift. Utöver god problemlösningsförmåga, ser vi också att du behöver vara självgående och har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
Vi söker dig som har
flerårig aktuell erfarenhet av tekniska system inom relevant del av anläggningsbranschen
teknisk högskoleutbildning om minst 180hp (120p) alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
god datorvana och erfarenhet från arbete med verksamhetsnära IT-stödsystem
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har giltigt körkort för personbil
Det är meriterande om du även har
erfarenhet av arbete i eller i nära anslutning till vägtunnlar och komplexa trafikmiljöer
erfarenhet av entreprenadupphandling
flerårig relevant erfarenhet från att arbeta med teletekniska system
flerårig relevant erfarenhet från att arbeta med PLC, SCADA och OT-system
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
