Underhållsingenjör till ProfilGruppen, Åseda
Eterni Sweden AB / Byggjobb / Växjö
2026-01-15
Är du en teknikintresserad person med ett brinnande intresse för underhåll? Och dessutom trivs med att leda och utveckla andra, då kanske du är rätt person för jobbet!
UNDERHÅLLSINGENJÖR MED ARBETSLEDARANSVAR TILL PROFILGRUPPEN
Trivs du i en roll där du får kombinera strategiskt arbete med operativt engagemang och personalledning för att säkerställa en effektiv verksamhet som ständigt utvecklas? Har du erfarenhet av maskinunderhåll och lockas av möjligheten att vara med och forma framtiden för ProfilGruppens tillverkningsprocess? Då kan rollen som underhållsingenjör med inriktning mot mekanik vara nästa steg för dig.
ROLLEN OCH ARBETSUPPGIFTER
Till vårt resultatområde Extrusions söker vi nu en engagerad och drivande underhållsingenjör med arbetsledaransvar. I rollen, som är ny, verkar du i det strategiska arbetet med att implementera och utvärdera nya teknologier och underhållssystem. Du kommer även att samordna underhållsinsatser och utveckla tekniska lösningar som både förbättrar den dagliga driften och förebygger potentiella framtida problem.
Genom att kombinera strategiskt arbete med operativt engagemang säkerställer du en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som ständigt utvecklas. I rollen som underhållsingenjör jobbar du med att analysera och prioritera avhjälpande underhåll samt reinvesteringsbehov i våra anläggningar.
Tillsammans med underhållschefen ansvarar du även för årsplanering, budgetering och uppföljning av förebyggande underhåll för våra maskiner. I rollen ingår arbetsledaransvar för de underhållsmekaniker som tillhör underhållsavdelningen. Rollen rapporterar till underhållschef i resultatområde Extrusions. Du kan förvänta dig en chef som är lugn och metodisk samt ett ledarskap som präglas av frihet under ansvar.
Önskvärda kvalifikationer:
Förmåga att arbeta strategiskt men också operativt vid behov
Teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda ledaregenskaper, erfarenhet av projekt- och personalledning är meriterande
Mål- och resultatinriktad
Förmåga att jobba tvärfunktionellt
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med erfarenhet av underhåll och goda kunskaper inom områden som hydraulik, mekanik, reservdelshantering, underhållsprocesser och underhållssystem. Du är rätt person för rollen om du är driven och resultatfokuserad och ser vikten av att uppnå fastställda mål tillsammans med dina medarbetare i samarbete med övriga i organisationen.
Vidare är du duktig på att prioritera, har en analytisk ådra samt är flexibel och kommunikativ i ditt arbetssätt. Vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Du delar vår värdegrund som är personligt engagerad, lyhörd, snabb, professionell och strävar efter ständig förbättring.
Bli en del av ProfilGruppen!
Att vara medarbetare hos oss innebär att:
Du blir en del av ett företag som präglas av engagemang och teamkänsla
Du ges möjlighet till både trivsel och karriär
Du som individ har stor betydelse för organisationens framgång
Du får chans att jobba med framtidens material, aluminium, i en expansiv bransch
Vi erbjuder nu en mycket intressant tjänst i ett expansivt företag och bransch. Visst låter det bra?
OM TJÄNSTEN
Känner du att rollen är intressant men att du i nuläget inte har alla önskvärda kvalifikationer vill vi gärna att du ansöker ändå! Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. I den här tjänsten samarbetar vi med Eterni. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Rebecca Moberg på telefon 070-935 40 90 alternativt rebecca.moberg@eterni.se
Varmt välkommen med din ansökan senast den 4 januari. Kandidater kommer att utvärderas löpande så tveka inte över att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Profilgruppen Extrusions AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9687184