Underhållsingenjör för mekaniskt underhåll
Vattenfall AB / Maskinreparatörsjobb / Östhammar Visa alla maskinreparatörsjobb i Östhammar
2025-09-04
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Om rollen
Vill du vara med och bidra till fossilfri energiproduktion? Nu har du möjlighet att göra det hos Forsmarks Kraftgrupp AB. Vi arbetar tillsammans för att göra Sverige fossilfritt inom en generation. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en underhållsingenjör med inriktning mot vibrationer.
Om jobbet
Gruppen GN-MM4 har det mekaniska underhållsansvaret för Pumpar, Turbin och Vibration. GN-MM4 erbjuder stora möjligheter till utveckling och har flera olika teknikområden och kompentenser samlade i gruppen. Kärnkraftsbranschen erbjuder spännande och annorlunda teknik där krav och säkerhetstänk är ett prioriterat område.
Som Underhållsingenjör inom området vibration kommer du tillsammans med tre andra ingenjörer ansvara för underhållsprogram, utredningar och planering av revisioner på Forsmarks tre anläggningar. Under revisionen kommer du ha en arbetsledande roll för underhållsåtgärder inom ditt område.
Som underhållsingenjör ansvarar du bland annat för:
Planering av förebyggande underhåll
Felsökning och planering av avhjälpande underhåll
Optimering och förbättring av underhållsrutiner och metoder
Ingå i förnyelseprojekt inom mekaniskt underhåll
Kravspecifikation
Vi söker dig med:
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Arbetslivserfarenhet inom mekaniskt underhåll och ingenjörsarbete, gärna från energibranschen eller processindustri
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, där engelska är meriterande
Som person är du initiativtagande och sätter igång processer och uppnår resultat. Vidare ser vi att du är en trygg och stabil person som har förmåga att sätta dig in i andras problem och är relationsinriktad. Du är också kvalitetsmedveten och ser alltid till att kvalitén på det du gör är hög. Arbetet innebär att du har mycket kontakter, framförallt internt. Det är därför viktigt att du är en kommunikativ och positiv person med god samarbetsförmåga.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Tomas Andersson 072 228 57 99
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Anders Nielsen 070 078 68 40
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Anders Karlsson, Ledarna - Ida Engvall Walther, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Dick Skattberg. Samtliga nås på 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 24 september 2025!
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida: https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
