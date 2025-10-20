Underhållschef Skaraborg
Nobina Sverige AB / Gruv- och metallurgijobb / Skövde Visa alla gruv- och metallurgijobb i Skövde
2025-10-20
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Skövde
, Tidaholm
, Götene
, Hjo
, Falköping
eller i hela Sverige
Underhållschef - Trafikområde Skaraborg
Nobina är Nordens ledande aktör inom kollektivtrafik, med cirka 13 000 medarbetare som dagligen bidrar till att en miljon resenärer når sina destinationer på ett hållbart sätt. Vår verksamhet sträcker sig över Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Vi söker nu en Underhållschef till trafikområde Skaraborg som kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra bussar och depåer håller hög standard och är redo för varje resa. Vi söker en engagerad ledare som har förmågan att optimera resurser, leda ett team mot gemensamma mål och arbeta för en hållbar framtid.
Om rollen
Som Underhållschef ansvarar du för att leda och utveckla våra verkstäder och fordonvårdshallar i vårt trafikområde Skaraborg. Ditt huvudfokus är att se till att våra fordon är säkra, tillgängliga och pålitliga, samtidigt som du effektivt hanterar budget och resurser. Du kommer att arbeta med både förebyggande och korrigerande underhåll, hantera kvalitets- och säkerhetsfrågor och samarbeta med andra avdelningar för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är viktigt för oss att du är en trygg och senior ledare som coachar ditt team för att tillsammans skapa effektiva processer för att säkerställa en väl fungerande vagnpark.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Strategisk utveckling av underhållsproduktionen och optimering av arbetsflöden
Budget- och prognosansvar, samt uppföljning av verksamhetsplanen
Säkerställa att vagnparken alltid är tillgänglig och i gott skick för trafikproduktionen
Leda och utveckla medarbetarna inom underhållsorganisationen genom tydliga mål, coachning och kontinuerlig kompetensutveckling
Arbeta nära andra funktioner, såsom trafikproduktion och fastighet, för att säkerställa att alla delar av verksamheten fungerar sömlöst
Aktivt delta i Nobinas pågående elektrifieringsarbete, med säkerhet, effektivitet och ständig kompetensutveckling som fokus.
I din roll som Underhållschef kommer du även att vara ansvarig för vår duktiga fordonsvårdsgrupp och delta i fordonsrevisioner. Du rapporterar till affärschefen och ingår i ledningsgruppen för trafikområde Skaraborg.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med erfarenhet av att utveckla operativt underhåll och optimera verkstadsflöden.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gedigen erfarenhet av underhållsutveckling, gärna från verkstadsmiljö, transportsektor, fordonsindustrin eller liknande branscher.
Stark förmåga att arbeta med budgetansvar och optimera arbetsflöden och processer.
En driven och trygg ledare med ett professionellt förhållningssätt och förmåga att leda och inspirera samt erfarenhet av att leda och utveckla team
Teknisk planeringsförmåga och en god analytisk förmåga för att prioritera och styra mot uppsatta mål.
Erfarenhet av budget- och personalansvar
Goda IT-kunskaper, inklusive Excel, PowerPoint och Power BI.
Relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
En god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
Har du erfarenhet av elektrifierad trafik är det ett plus.
Ansök idag!
Tjänsten är på heltid med placering på vår depå i Skaraborg. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning.
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Ansök nu och bli en del av Nobina!
Frågor om rollen? Kontakta rekryterande chef: andre.sellen@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Arbetsplats
Nobina Jobbnummer
9563779