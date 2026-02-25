Ultraljudstekniker till Saab!
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du jobba med kvalitetssäkring av försvarsmateriel i en flexibel roll? Då är detta tjänsten för dig! Som Ultraljudstekniker kommer du arbeta med att säkerställa kvaliteten på produkter tillverkade i kompositmaterial. Detta kommer du göra med hjälp av oförstörande provning med ultraljudsutrustning efter instruktion. Du kommer även:
* Upprätta ultraljudsrapporter enligt given mall.
* Läsa och förstå ritningar och kravdokument på svenska och engelska.
* Delta i utvecklingsarbetet tillsammans med andra avdelningar på Saab.
Arbetet med oförstörande provning är en del av tjänsten, du kommer även ha möjlighet att påverka övriga arbetsuppgifter du kommer utföra. Det kan exempelvis vara fler mättekniska arbetsuppgifter som tillkommer i rollen.
Du kommer vara en del av en grupp på 8-10 personer inom produktion som arbetar med flera olika produkter i vår tillverkning för Saab Dynamics.
I gruppen finns stor kunskap och erfarenhet inom olika arbetsområden, du kommer jobba i nära samarbete med kollegor inom produktion samt stödfunktioner. Tjänsten är placerad i Malmslätt och arbetstiden är förlagd på dagtid.Publiceringsdatum2026-02-25Profil
Vi ser helst att du är certifierad med antingen en nivå 2, eller 1, i Ultraljudsprovning. I denna rekryteringsprocess kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper - har du inte en certifiering så kan vi erbjuda dig detta genom en lärlingsutbildning. Då letar vi efter dig som är driven och villig att lära.
Du har teknisk förståelse samt erfarenhet av någon form av verkstadsindustri och/eller kvalitetsarbete. Du tycker om att arbeta i team men kan även agera självständigt i det dagliga arbetet. Vi tror att du som person kännetecknas av noggrannhet och ett stort eget ansvarstagande.
Som person är du trygg, självgående, flexibel och har lätt för att lära dig nya saker. Du är bra på att kommunicera och är en bra lagspelare.
Vi ser gärna att du har:
* Gymnasial eller eftergymnasial utbildning - helst med inriktning mot industri/verkstad.
* Certifiering i Ultraljudsprovning nivå 2 - eller 1.
* Tidigare erfarenhet av kvalitetsarbete.
* Grundläggande kunskaper i ritningsläsning.
* Tidigare erfarenhet av flygindustri och/eller komposittillverkning.
* God kommunikationsförmåga, i både tal och skrift, på svenska och engelska.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
