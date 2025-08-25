Tvättbiträden till Textilia i Långsele
Textilia Tvätt & Textilservice AB / Maskinoperatörsjobb / Sollefteå Visa alla maskinoperatörsjobb i Sollefteå
2025-08-25
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Textilia Tvätt & Textilservice AB i Sollefteå
, Östersund
, Umeå
, Lycksele
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Har du någon gång varit i kontakt med vården? Bott på hotell, ätit på restaurang eller jobbat inom laboratorium? Då har du troligtvis stött på Textilia, även om du inte märkte det. Vi levererar tvätt- och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien. Vi är ett företag i ständig utveckling, och här får du vara med och driva utvecklingen framåt - tillsammans för en renare morgondag.
Nu söker vi vikarier som kan arbeta extra vid behov!
Textilia i Långsele är ett modernt och tekniskt utvecklat tvätteri.
Som tvättbiträde hos Textilia kan du arbeta inom alla olika delar av vår produktionsverksamhet: från sortering och tvätt till efterbehandling och packning. Vi tycker att det är viktigt att alla våra medarbetare ges möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas och det gäller även den här tjänsten.
Nu söker vi dig som med stort engagemang vill arbeta i en högt automatiserad processindustri som dagligen levererar en mycket viktig textilservice till våra kunder.
Vem är du?
Vi tror att du är en positiv och självgående person som trivs med ett fysiskt arbete. Du är noggrann, har en känsla för kvalitet och service och har lätt för att samarbeta med andra. Det är en fördel om du är stark och stresstålig, då arbetet tidvis håller ett högt tempo och kan vara fysiskt ansträngande.
Övrigt om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning och arbetspassen kan variera i omfattning och förekommer både som planerade vikariat och vid kortare inhopp. Anställningen är en visstidsanställning enligt behov.
- Arbetsvillkor enligt kollektivavtal. Vi gör bakgrundskontroller.
- Rekrytering- och bemanningsföretag undanbedes vänligen att höra av sig.
- Frågor tas via mejl till ansvarig rekryterare.
Låter det intressant? Sök redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum!
Hos oss kan du utveckla både dig själv och företaget
På Textilia tror vi på utveckling - både för individen och för verksamheten. När du växer i din roll, växer vi som företag. Därför får du stort förtroende, tydliga ramar och ett stödjande ledarskap som hjälper dig att ta nästa steg.
Vi drivs av ett gemensamt syfte och värderingar som engagemang, nytänkande och affärsfokus. Hos oss styrs arbetet inte av onödiga regler, utan av omdöme, ansvar och viljan att hitta smartare lösningar. Vi tror på att lära av erfarenhet - även när något inte blir rätt från början. Vår organisation bygger på tillit och ansvarsfördelning. Med en platt struktur och decentraliserat beslutsfattande får varje medarbetare möjlighet att påverka - både vardagen och framtiden. Det är så vi utvecklar Textilia, tillsammans.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på https://textilia.se/om-textilia/jobb/
Om Textilia
Textilia är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice. I Sverige driver vi tolv tvätterier - från Boden i norr till Malmö i söder - med Sverigekontoret i Örebro. Med mer än 70 års erfarenhet ser vi till att vård, industri, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier, varje dag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans, med en jämn könsfördelning i både verksamhet och ledning. Det präglar vår kultur - och stärker oss. Som en av de första i branschen återvinner vi kasserade textilier i stor skala. Det är en del av vårt långsiktiga uppdrag att skapa en renare morgondag. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/33". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Textilia Tvätt & Textilservice AB
(org.nr 556538-5043) Arbetsplats
Långsele Kontakt
Petri Saari petri.saari@textilia.se Jobbnummer
9474522