Tullverket söker teknikspaningsoperatör
2025-08-21
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets enhet IT- och teknikcentrum för något för dig!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och teknisk inhämtning.
IT- och Teknikcentrum ansvarar för och utvecklar verksamheten med hemliga tvångsmedel samt annan teknisk inhämtning av information i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Inom IT- och Teknikcentrum finns en nationell och central funktion för samordnad teknisk inhämtning. Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Centralen för samordnad teknisk inhämtning vid ITC utför minutoperativt arbete och verkställer beslut om hemliga tvångsmedel. ITC arbetar med särskilda spaningsmetoder och IT-system med inriktning mot hemliga tvångsmedel. Arbetsuppgifterna är operativa och händelsestyrda och arbetet sker i nära samarbete med den operativa spaningsverksamheten.
Som teknikspaningsoperatör inom Tullkriminalavdelningen kommer du organisationsmässigt tillhöra IT- och teknikcentrum som leds av en nationell enhetschef.
Du kommer vara placerad i Stockholm.
Teknikspaningsoperatörer vid ITC utför minutoperativt arbete med särskilt ansvar för att löpande stödja Tullkriminalavdelningens och underrättelseavdelningens verksamhet där hemliga tvångsmedel ingår. Metodik och teknik inom området är i ständig förändring och som operatör är du delaktig i ett utmanande myndighetsgemensamt utvecklingsarbete. Arbetet ställer krav på egenskaper som snabbhet, noggrannhet och förmåga till operativ omsättning av information samt gott omdöme då känslig information hanteras. Tjänstgöringen inleds med intern utbildning.
Vi söker dig som har:
• Utbildning eller motsvarande kompetens inom Tullverkets brottsbekämpning eller annan brottsutredande myndighet
• Erfarenhet från arbete med hemliga tvångsmedel
• Förmåga att kunna presentera underlag skriftligt, muntligt och digitalt.
• Vana av att fatta självständiga beslut under tidspress
• God datorvana respektive förmåga att vilja lära sig mer
• Svenskt körkort, klass B för personbil
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av spaning, utredning och/eller analys/underrättelse
• Tekniska kunskaper av betydelse för arbetsområdet
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
• Erfarenhet av operativt användande av radiosystem Dina personliga egenskaper
• Du är en lagspelare som trivs att arbeta i grupp
• Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd
• Du har uthållighet samt en förmåga att tänka långsiktigt
• Du har en analytisk förmåga
• Du har förmåga till operativ omsättning av information
• Du har egen drivkraft
• Din simultankapacitet är god
• Du har förmåga att självständigt fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag
• Du är ansvarstagande.
Som medarbetare i Tullverket är det viktigt att du är professionell och arbetar enligt vår värdegrund samt att du ser till hela Tullverket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
På ITC får du möjligheten att arbeta i ett härligt team där du dagligen samarbetar med kollegor ute i landet.
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-19490
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Anställningen är ett vikariat mellan november till januari och individuell lönesättning tillämpas Skifttjänstgöring.
Tillträdesdag: Senast 1 november 2025
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Ola Tapper, gruppchef tullkriminalen 08-456 51 84.
För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf G Persson 040 - 661 33 21, och för SACO-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 2025-09-11. Urval och intervjuer kommer att hållas löpande under rekryteringsprocessens gång. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat
