Tullverket söker kommunikatör
Tullverket / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Tullverkets kommunikationsavdelning driver och utvecklar Tullverkets kommunikationsarbete och är ett operativt och strategiskt stöd för hela myndigheten. Avdelningen består av tre enheter: kommunikationsstödsenheten, webbredaktionsenheten och kundmötesenheten.
Tjänsten som kommunikatör är placerad på kommunikationsstödsenheten som består av cirka tio personer. Enheten ansvarar bland annat för strategiskt och operativt kommunikationsarbete, presstjänst, redaktionell samordning, klarspråksarbete och produktion av nyhetsartiklar till intranätet.
Är du en erfaren kommunikatör med både operativ och strategisk kompetens? Har du ett starkt driv och ett genuint intresse för samhällsfrågor? Då kan tjänsten som kommunikatör hos oss vara rätt för dig. Kommunikationsavdelningen driver ett aktivt arbete med att utveckla myndighetens kommunikation i våra interna och externa kanaler. Ett kvitto på det är att Tullverkets anseende ökar stadigt i anseendeundersökningar.
Som kommunikatör har du ett tätt samarbete med kollegorna på kommunikationsavdelningen och andra verksamheter på Tullverket. Du ger råd och stöd, skapar innehåll till olika kanaler och kan sätta ihop kommunikationsplaner. Du arbetar med kommunikation som riktar sig till såväl medarbetare och chefer som myndighetens externa målgrupper.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom kommunikation eller annan relevant utbildning som myndigheten bedömer som likvärdig
minst fem års erfarenhet av arbete med operativ och strategisk kommunikation
mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift
erfarenhet av arbete med både extern och intern kommunikation
erfarenhet av att arbeta med kommunikationsplanering
god kunskap om olika kommunikationskanalers förutsättningar
erfarenhet av att ha arbetat i en större organisation
erfarenhet av att producera foto och film
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i statlig verksamhet
erfarenhet av att ge kommunikationsstöd till en organisations ledning
kunskap om internationell handel och/eller brottsbekämpning
erfarenhet av att leda workshops och facillitera möten
erfarenhet av arbete med kriskommunikation
erfarenhet av att kommunicera inom beredskapsområdet Dina personliga egenskaper
Som person har du gott omdöme och god analytisk förmåga
Du trivs med att både skapa innehåll och att jobba strategiskt
Du kan bidra med helhetssyn och utifrånperspektiv
Du är strukturerad och driftig
Du är bra på att samarbeta och du har god förmåga att bygga nätverk och att vårda relationer
Du är en bra rådgivare som både kan lyssna och argumentera
Du delar gärna med dig av din kunskap till kollegor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-07660.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Mattias Ragert, 0790-60 75 38. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Marie Höglund, 08-456 58 30 och för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 22 april. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box27311 (visa karta
)
102 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Kontakt
Anna-Karin Höglund anna-karin.hoglund@tullverket.se Jobbnummer
9845724