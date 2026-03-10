Tullverket söker infrastrukturarkitekt containerplattform
2026-03-10
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 320 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Vår IT-avdelning i Luleå söker en driven och ansvarstagande systemtekniker - ansök och bli en av våra nya medarbetare!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som infrastrukturarkitekt med fokus på containerområdet är du med och utvecklar den plattform som Tullverkets verksamhetskritiska system bygger på. Du arbetar med att skapa en modern, säker och skalbar infrastruktur baserad på Kubernetes, OpenShift och containerteknik - en grund som gör det möjligt för oss att leverera stabila och tillgängliga tjänster dygnet runt.
Du blir en del av ett erfaret och sammansvetsat team som ansvarar för vår containerbaserade plattform och de tekniska komponenter som hör till. Tillsammans driver vi både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av våra plattformstjänster, med tydligt fokus på automatisering, säkerhet och hög driftbarhet.
I rollen arbetar du nära kollegor inom drift, utveckling och säkerhet. Du har ett eget ansvar för att utveckla och framtidssäkra vår containerinfrastruktur, samtidigt som du bidrar till gemensamma arbetssätt och tekniska riktlinjer. Du får möjlighet att påverka arkitektur, teknikval och hur vi bygger en modern plattform som möter verksamhetens behov - idag och framåt.
Hos oss får du arbeta med modern teknik, vara med och forma framtidens infrastruktur och bidra till ett samhällsviktigt uppdrag där din kompetens gör konkret skillnad.
Är du den vi söker?Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av Linux-miljöer
• Djup kompetens inom containerplattformar, exempelvis:
• Kubernetes
• OpenShift
• Docker eller Podman
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap.
Meriterande
• Erfarenhet av observability-verktyg som Elastic Search eller Opsview
• Förståelse för DevOps-principer, CI/CD och agila arbetssätt
• Erfarenhet av automatisering med Ansible eller AWX
• Scripting i Shell eller Python
• Erfarenhet av Red Hat Enterprise Linux
• Erfarenhet av certifikathantering
• Erfarenhet av Neo4j eller AI-relaterade lösningar är ett plus
• Erfarenhet av licenshantering, budgetarbete eller upphandling ses som meriterande i en större plattformsorganisation.Dina personliga egenskaper
Som person är du en ambitiös, ödmjuk och kommunikativ lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har ett systematiskt arbetssätt med förmåga att ta initiativ och nå resultat. Du arbetar proaktivt, är van sätta upp mål, följa upp, prioritera och slutföra.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt - att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Tullverket har att viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
På Tullverket kommer du att vara delaktig i arbete med ny teknik och nya tekniska lösningar.
På Tullverkets IT-avdelning i Luleå har vi allt från drift, utveckling, förvaltning och support för hela Tullverket under samma tak. Eftersom vi är en stor och omfångsrik organisation som jobbar med det mesta finns det alltid möjlighet att prova andra arbetsuppgifter. Här kan du utvecklas efter ditt eget intresse.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och våra förmåner omfattar bland annat flexibel arbetsplats som innebär att du arbetar på kontoret och/eller hemifrån med stor flexibilitet för att passa dig, dina kollegor och ditt arbete. En annan förmån är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2026-05707.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Fredrik Bredemo, 0920-25 98 28. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 13 april. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
