Tullverket söker gruppchef, yttre kontroll

Vill du ha en ansvarsfull roll i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag och som bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då kan tjänsten som gruppchef inom kontrollavdelningen vara något för dig!
Tullverkets operativa verksamhet är indelad i fyra avdelningar: kontroll, uppbörd, underrättelse och tullkriminal. Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar gränsen. Uppdraget går ut på att genomföra tullkontroller på in- och utförsel där Tullverket letar efter varor som strider mot restriktioner samt säkerställa att rätt tullavgifter och skatter tas ut.
Kontrollavdelningens operativa arbete bedrivs i flexibla grupper. Grupperna arbetar med Tullverkets hela uppdrag och har en gemensam utbildningsgrund, men är specialiserade utifrån verksamhetens behov. Vi söker nu en gruppchef till en yttre kontrollgrupp i Malmö. Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Du kommer att arbeta med att leda en återetablerad yttre kontrollgrupp med både tullaspiranter och erfarna kollegor. Kontrollgruppens arbete innebär bland annat att genomsöka, fordon, bagage, fartyg, lager, containrar och terminaler, för att hitta varor som inte är godkända att föra in eller ut ur Sverige. Kontroller genomförs även i syfte att säkerställa att deklarerade uppgifter är korrekta. Kontroller kommer även att utföras inne i landet efter det att varan passerat gränsen, så kallade punktskattekontroller.
Som gruppchef i Kontrollavdelningen arbetar du oftast uniformerad och möter dagligen allmänheten och kunder. Vi lägger stor vikt vid att du kan behandla människor med respekt och förståelse, att du har ett gott omdöme samt är en god representant för Tullverket såväl internt som externt. Som tulltjänsteman ska du kunna arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden och Tullverkets värdeord; helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande. Du skall även vara van att vid behov nyttja erforderliga tvångsmedel.
I arbetet kommer du utsättas för situationer som är så väl fysiskt som psykiskt krävande, exempelvis kommer du att behöva vistas i smutsiga miljöer, trånga utrymmen och även utomhus i alla typer av väderförhållanden. Du kan även komma i kontakt med djur, kemikalier och andra varor.
Arbetet kan innebära skifttjänstgöring och det betyder att du behöver vara bekväm med oregelbundna arbetstider. Man verkar dessutom inom ett stort geografiskt område så resor med övernattningar kan förekomma.
Det övergripande ansvaret för Tullverkets chefer är att åstadkomma goda resultat i relation till uppdraget samt bedriva ett gott ledarskap. Som gruppchef har du ansvar för verksamheten, personalen, förändringsledning, kommunikation, budget samt arbetsmiljön.
Chefsansvaret på personalområdet innefattar personaladministrativa uppgifter, medarbetarsamtal, lönesättande samtal samt ledning av arbetsplatsträffar.
Tullverkets verksamhet är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del av vardagen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Tullverkets grundutbildning inom brottsbekämpning
• god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
• svenskt körkort, klass B för personbil, ej automatväxel samt god körvana
Det är meriterande om du har:
• eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren anser relevant för arbete inom kontrollavdelningen
• erfarenhet av arbete inom kontrollavdelningens verksamhetsområde
• ledarskapsutbildning
• tidigare chefserfarenhet
• erfarenhet av arbetsledningDina personliga egenskaper
• Ledarskapsförmåga - Leda och styra gruppen och dess medlemmar för att nå mål på ett effektivt sätt
• Integritet och mod att fatta och fullfölja beslut samt ta tag i utmaningar
• Kommunikativ och entusiasmerande - Ska tydliggöra riktning och ramar, inkludera och lyssna in samt entusiasmera medarbetare att dra åt samma håll
• Samarbetsförmåga - Kunna samarbeta på alla nivåer både internt och externt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Lyssnar och respekterar andras åsikter och behov. Samverkar med andra grupper för att se till helhet och verksamhetens bästa
• Drivkraft - Kunna ta egna initiativ, samt leda och utveckla verksamheten mot uppställda mål. Ha förmåga till nytänkande, att se nya lösningar inom området och föreslå nya rutiner och/eller arbetsmetoder
• Flexibel - Ha förmåga att kunna anpassa verksamheten och arbetet till nya krav
• Gott omdöme - Kunna uppträda ansvarsfullt, som en god representant för Tullverket såväl internt som externt
• Förmåga hantera stress- Ha förmåga att kunna fokusera på rätt saker, ha förmåga att även i stressiga situationer kunna fatta rätt beslut, hantera egen och andras stress
• God förmåga att planera och strukturera arbetet
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-28831
Placeringsort: Malmö
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med 6 månaders provanställning. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning
Tillträdesdag: enligt ök
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Magnus Rosenqvist biträdande enhetschef. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel 060-67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST Sandra Sånesson 040-661 29 96 för Saco-S Charlotta Lindgren 040-661 31 07
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 7 januari.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9648633