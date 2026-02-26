Tullverket söker enhetschef, Data och analys
Tullverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Tullverket har till uppgift att övervaka varuflödet in och ut ur landet, säkerställa tullar och skatter samt motverka brottslighet kopplad till in- och utförsel av varor. Vi är en myndighet med stora dataresurser och ambitioner att nyttja dessa effektivare i syfte att stärka vår leveransförmåga och bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle.
Just nu befinner vi oss i en spännande förändringsresa där vi moderniserar hur vi hanterar, delar och använder data för att skapa mera värde genom hela myndighetens värdekedja. En stor del av detta arbete bedrivs inom det myndighetsövergripande utvecklingsområdet Data och Analys som består av tre leveransområden; Data, BI och AI. Utvecklingsarbetet utförs i agila leveransteam med tvärfunktionell kompetens inom såväl IT (t.ex. utvecklare, data- och ML-ingenjörer, it- och lösningsarkitekter) som övrig verksamhet (t.ex. dataanalytiker, data scientist, dataförvaltare, informationsarkitekt, strateger och jurister).
I syfte att skapa bättre förutsättningar och få större framfart i vår datadrivna transformation avser vi nu inrätta en enhet där samtliga verksamhetsresurser inom utvecklingsområde Data och analys samlas. Till denna nyinrättade enhet söker vi nu en enhetschef som vill vara med och fortsätta driva vår förändringsresa inom området. Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som chef för Data och analysenheten ansvarar du för enhetens budget och verksamhet samt har personalansvar för ca 18 medarbetare, vilka samtliga är involverade i utvecklingsverksamheten. Enheten är organisatoriskt placerad på underrättelseavdelningen och du svarar direkt till avdelningschefen. Verksamhetsuppdraget är emellertid myndighetsövergripande och du kommer arbeta mot samtliga avdelningar på Tullverket.
Tillsammans med medarbetarna utvecklar du verksamheten i linje med våra strategiska inriktningar. Du skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. I ditt ansvar ingår att säkerställa en bra informationsspridning, genomföra arbetsplatsträffar, utvecklings-, planerings- och lönesamtal samt coachning av personal.
I uppdraget ingår även rollen som sponsor kopplat till utvecklingsområde Data och analys. Som sponsor är du ytterst ansvarig för utvecklingsområdet och ansvarar för dess inriktning och ekonomi. Du säkerställer att utvecklingsområdet har rätt kapacitet och förmåga både på kort och lång sikt. Du utgör vidare den yttersta kopplingen till utvecklingsstyrgruppen, avdelningschef och Tullverkets ledning och styrning för utvecklingsområdet samt är ordförande i utvecklingsområdets styrgrupp.
Du kommer arbeta i nära samverkan med utvecklingsområdets produktägare och utvecklingsområdesansvariga.
Du kommer vara en del av ett strategiskt viktigt område som är under uppbyggnad och tillväxt. Du kommer kunna vara med och forma såväl din egen roll som våra arbetsprocesser och inriktning.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning (minst 180 hp) som myndigheten bedömer relevant för området
• Aktuell yrkeserfarenhet som chef och/eller i arbetsledande befattning (minst 5 års erfarenhet)
• Aktuell yrkeserfarenhet av strategiskt ledningsarbete inom data och analysområdet t.ex. datastyrning, dataanalys, avancerad analys/AI eller relevant förändringsledning inom området
• Förmåga att skriva, visualisera och muntligen presentera komplex information
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar
• Operativ yrkeserfarenhet av bearbetning och analys av stora datamängder och komplexa data
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av förändringsledning, utvecklingsarbete och agila arbetssätt Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som utövar ett ledarskap som skapar trygghet, tydlighet och transparens för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar och självständigt driva sitt arbete. Du har mod att fatta och fullfölja beslut, ta tag i utmaningar och driva igenom myndighetsövergripande förändringsarbete med uthållighet. Du är systematisk i ditt arbetssätt och har förmåga att ta initiativ, vara flexibel, se möjligheter och nå resultat.
Det är viktigt att du har förmåga att se till helheten, kan identifiera och ta tillvara på synergieffekter för att nå gemensamma mål. Du är van att arbeta strategiskt i en komplex miljö. Arbetet innebär många kontakter inom Tullverket vilket förutsätter att du som person är bra på att skapa goda relationer, kommunicera och förmedla budskap på ett tydligt sätt.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn - Nytänkande - Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-04807.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med 6 månaders provanställning, individuell lönesättning tillämpas.
Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
Tillträdesdag: så snart som möjligt men målsättning under vår/sommar.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschef Hanna Olsson, 073-746 16 44, hanna.olsson@tullverket.se
. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är OFR-P/TULL-KUST, Ulf Persson, 040-661 33 21 samt Saco-S, Katarina Hernhut, 08-456 52 65 eller Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV, ska ha inkommit till Tullverket senast den 22 mars. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9766198