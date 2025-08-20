Tulladministratör till Axfood Shared Service Center
Har du ett öga för detaljer, trivs med omväxlande arbetsuppgifter och har ett intresse och kunskap för tullhantering? Lockas du dessutom av att vara en del av ett bolag som är under en stark tillväxt? Ta då chansen och sök tjänsten som tulladministratör till Axfood Shared Service Center.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar fram till sommaren 2026. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Axfood. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Axfood grundades år 2000. Koncernen består av en familj av varumärken och är unik i sitt slag på den svenska marknaden. Inom Axfood tror vi på allas rätt till prisvärd, bra och hållbar mat. Här ingår butikskedjorna Willys, Hemköp och City Gross, liksom Tempo, Handlarn och Matöppet. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och supportbolaget Dagab ansvarar för sortiment, inköp och logistik. I Axfood ingår även Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Axfood SSC skall verka utifrån gemensamma processer och system och administrera tjänster för alla Axfoods helägda bolag. Verksamheten präglas av ett högt tempo och en varm och inbjudande arbetsmiljö. I rollen som tulladministratör erbjuds möjlighet till distansarbete, men tjänsten förutsätter att du har möjlighet att vara på plats i Jönköping vid enstaka tillfällen.Dina arbetsuppgifter
Som tulladministratör har du en koordinerande roll där du arbetar med varierande arbetsuppgifter inom tullområdet. Du ansvarar för att hantera och följa upp tullärenden av olika komplexitet och säkerställer att deklarationer och dokument hanteras enligt gällande lagar och regelverk.
Exempel på arbetsuppgifter:
Upprätta och skicka importdeklarationer i tid enligt fastställda rutiner
Handlägga transiteringar och tillhörande dokumentation
Supportera speditörer och andra samarbetspartners i tullrelaterade frågor
Genomföra noggranna dokumentkontroller för att säkerställa korrekt information
Kontinuerligt förbättra och utveckla tulladministrativa processer.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi ser att du har minst 5 års arbetslivserfarenhet som tulladministratör eller liknande, med fördel inom livsmedelsbranschen
God erfarenhet och kännedom av tullsystem och processer
Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande med eftergymnasial utbildning inom relevant område
Vi söker dig som har en känsla för service, tycker om att hjälpa andra och är prestigelös. Du är en person som tar tag i saker och upprätthåller ett professionellt bemötande både gentemot kollegor och kunder. Därtill tar du stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och säkerställer att de blir slutförda i tid och med noggrannhet. För att trivas i rollen uppskattar du frihet i ditt arbete där du ges möjlighet att ta initiativ och utveckla befintligt arbetssätt. Du är dessutom utåtriktad och lyhörd för din omgivning, där du trivs i en samordnande roll med många kontaktytor. Slutligen är du öppen för förändringar och har viljan att anpassa ditt arbetssätt utifrån behov och förutsättningar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Distans med möjlighet till enstaka närvaro på kontoret i Jönköping Lön: Enligt överenskommelse Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport via mail, info@bravura.se
eller telefon 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Michelle Oltmans michelle.oltmans@bravura.se Jobbnummer
9467618