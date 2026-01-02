TSL Coach (50%) Kronoberg
2026-01-02
Är du en mål- och resultatinriktad person med passion för att jobba med människor? Är du kreativ, envis och bra på att hitta lösningar där andra kanske fastnar? Vågar du ta initiativ och utnyttja din sociala förmåga? Är du prestigelös och trivs i en dynamisk och varierande arbetsmiljö? Då kan rollen som TSL Coach på Curonova i Kronobergs län vara din nya utmaning!
Om rollen
Vi på Curonova Consulting AB söker en målinriktad, självständig och lösningsorienterad TSL Coach för att ansluta sig till vårt team och arbeta med omställningsfonden TSL. Detta är en deltidsanställning på 50% (i perioder mer än 50%) med start omgående.
I rollen som TSL Coach är du med och bidrar till individens utveckling och bidrar med stöd och kreativa lösningar för att nå det gemensamma målet - att våra deltagare hittar sitt nästa jobb eller landar i studier. Detta gör du genom att individuellt och i grupp motivera, stödja, upprätta planer och följa upp insatser som syftar till att deltagarna kommer närmare arbetsmarknaden.
En stor del av arbetet innebär att aktivt leta efter jobbmöjligheter genom att bygga ett nätverk med lokala företag och arbetsgivare. Rollen innebär även administration i form av dokumentation och rapportering.
Tjänsten innebär arbete inom hela länet med kollegor på lite olika orter i länet men även på andra orter i landet. Du ingår även i ett hjälpsamt och stöttande team av Karriärmatchare och TSL Coacher på Curonovas övriga kontor.
Du som söker
Vi söker dig som har minst sju års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Under de senaste sju åren ska du även ha arbetat minst tre år motsvarande heltid inom omställning och ha en god kunskap om den lokala arbetsmarknaden.
För att vara kvalificerad för tjänsten behöver du även ha minst 180 HP från universitet/högskola eller motsvarande från yrkeshögskola inom exempelvis personalvetenskap, sociologi, företagsekonomi eller pedagogik, eller minst 1 års eftergymnasial utbildning exempelvis arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, karriärvägledning eller rekrytering.
Vi ser gärna att du har ett brett företagsnätverk i närområdet. Du är orädd, prestigelös och ser möjligheter där andra ser begränsningar. Du tar stort eget ansvar samt är envis och tålmodig, och strävar alltid efter att nå uppsatta mål. Du har också en god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad samt finner glädje och motivation i att hjälpa andra. Utöver detta är du strukturerad och besitter god administrativ förmåga. Har du god systemvana och digital kunskap är detta en stor fördel.
För att vara aktuell för denna roll behöver du ha körkort och tillgång till bil, och vara bosatt i Kronobergs län.
Då sysselsättningsgraden kan ändras i perioder (till att överstiga 50%) är det viktigt att du är flexibel gällande arbetstider.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande och meningsfull arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka människors liv och välbefinnande. Detta är en anställning på 50% (i perioder mer än 50%) med start omgående.
Ansökan
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att välkomna en ny medlem till vårt team som delar vår passion för att hjälpa människor att nå sin fulla potential på arbetsmarknaden.
Du skickar in din ansökan via annonsen. Då intervjuer sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Om du går vidare i processen kommer vi begära in arbetsgivarintyg och examensbevis som intygar din kompetens.
Har du frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Rami Zaino på Rami.zaino@curonova.se
Om Curonova Consulting AB
Curonova är ett bolag inom omställningsbranschen som varje dag gör skillnad för flera tusen arbetssökande. Våra matchare stöttar och hjälper arbetssökande att hitta arbete eller studier och vi har kontor runt om i hela Sverige. Ersättning
