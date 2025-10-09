Truckförare, Malmö
2025-10-09
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som lagermedarbetare/truckförare hos vår kund som arbetar inom tillverkningsindustrin. I denna tjänst är din huvudsakliga arbetsuppgift framplock till produktionen med hjälp av ståstaplare (A3-truck) samt hantera returer till lagret.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag kl. 07:00-16:00.
Vi söker dig som kan tillträda tjänsten omgående, senast 30/10 2025.
För att lyckas i denna roll behöver du:
Vara ansvarstagande, noggrann och flexibel
Ha god arbetsmoral och känsla för kvalitet
Som person är du handlingskraftig, social och har ett engagemang utöver det vanliga. Du är ordningsam, håller tider och tycker att den höga pulsen i produktion är stimulerande.
Krav för tjänsten:
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Truckkort A1-B4
Tidigare arbetslivserfarenhet av lagerarbete och truckkörning, gärna kopplat till tillverkande verksamhet
Meriterande för tjänsten:
Tidigare arbetat i SAP
Mer om tjänsten och rekryteringsprocessen:
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Vi arbetar löpande med rekryteringen och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ersättning: Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Logent AB (org.nr 556634-4429)
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9548135