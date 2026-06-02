Truckförare
2026-06-02
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Trivs du i en roll där du får ta ansvar, arbeta aktivt och bidra till en säker och smidig produktion? Då kan jobbet som truckförare passa dig!

Dina arbetsuppgifter
Som truckförare hos oss har du en viktig roll i att få flödet i verksamheten att fungera. Du kör truck (12-ton) och ser till att rätt virke finns på rätt plats i rätt tid. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att lasta lastbilar. Genom att arbeta framåtblickande bidrar du till att undvika stopp och skapa ett jämnt och effektivt flöde.
Arbetet är varierat - utöver truckkörning kan du även komma att arbeta inne på anläggningen vid behov. Du är uppmärksam på avvikelser, bidrar till ordning och reda och är med i arbetet kring förbättringar som bidrar till både verksamhetens utveckling och en god arbetsmiljö.
Du ingår i ett team där samarbete, dialog och ett gemensamt ansvar för en trygg arbetsplats är en självklar del av vardagen.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
trivs med ett fysiskt och tempofyllt arbete
tar ansvar och har ett strukturerat arbetssätt
gärna tar initiativ och bidrar till utveckling i det dagliga arbetet
samarbetar enkelt med andra och bidrar till en positiv stämning
är trygg i att arbeta självständigt
Vi lägger större vikt vid dina egenskaper och din inställning än vid tidigare erfarenhet. Du får den introduktion du behöver för att komma in i rollen. Truckkort är en fördel, men inget krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig – vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Derome gör mer av skogen. Vi skördar träd i vårt närområde och förädlar det i våra egna sågverk. Cirka hälften av virket exporteras och resterande del säljer vi i våra egna byggvaruanläggningar, samt till våra branschkollegor. Inom vår organisation för Timber ingår du i ett team av trävaruspecialister som brinner för nära och långsiktiga kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome Aktiebolag
(org.nr 556120-4487), https://www.derome.se/privat/karriar/lediga-jobb
Marknadsvägen 13 (visa karta
)
314 95 KINNARED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Derome Timber AB Kontakt
Produktionsledare
Magnus Johansson magnus.johansson@derome.se 0345-585858 Jobbnummer
9943437