Troubleshoot Engineer till Medclair

Vill du arbeta hands-on med banbrytande cleantech och lösa tekniska utmaningar på riktigt? För Medclair söker vi en Troubleshoot Engineer som felsöker, reparerar och optimerar företagets världsunika lustgasreningssystem - både i verkstaden och ute hos kunder runt om i Europa.
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Medclair.
Medclair är ett svenskt cleantech-företag grundat 2013 med en tydlig ambition: att minska klimatpåverkan från lustgas och samtidigt förbättra arbetsmiljön i vårdrelaterade verksamheter. Lustgas är en vanligt förekommande medicinsk gas inom exempelvis förlossningsvård, barnsjukvård och tandvård - men den är också en av de mest klimatpåverkande växthusgaserna. Medclair har därför utvecklat innovativa reningsteknologier som effektivt fångar upp och destruerar lustgas innan den släpps ut i atmosfären.
Medclair har etablerat sig som en ledande aktör på området, med kunder inom såväl offentlig som privat vård. Utöver huvudprodukterna tillhandahåller Medclair också eftermarknadsservice, teknisk support och förebyggande underhåll för att säkerställa långsiktig drift och kundnöjdhet. De har sin starkaste marknadsnärvaro i Norden, men har på kort tid byggt upp en imponerande global närvaro med produkter distribuerade i över 20 länder.Dina arbetsuppgifter
I rollen blir du en nyckelspelare i Medclairs service- och eftermarknadsorganisation. Arbetet är varierande och består huvudsakligen av felsökning, reparation och teknisk support - både i verkstaden i Skarpnäck och ute hos kunderna. Du arbetar nära produktionschefen och blir en viktig del av deras problemlösningsarbete. Rollen är praktisk, självständig och kräver nyfikenhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsöka och reparera Medclairs enheter i verkstaden.
Utföra fältresor för reparation och felsökning hos kunder, såväl i Sverige som utomlands.
Ta ägarskap i komplexa ärenden och se till att problemen blir lösta på ett bra sätt.
Analysera driftbilder och samla in fakta för att underlätta felsökning och framtida förbättringar.
Bidra till att bygga upp framtida servicefunktioner och utbildningsinsatser internationellt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Grundläggande kunskap om styr- och reglerteknik.
En förståelse för luftflöden och elteknik.
Erfarenhet från teknikintensiv miljö - industri, produktion eller liknande.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av felsökning och reparation inom el, ventilation eller industriella system.
Vi söker en praktiskt lagd person som gillar att lösa problem - på riktigt! Rollen kräver ett starkt driv, ansvarskänsla och ett metodiskt arbetssätt, särskilt vid felsökning där du ofta är den som löser situationen själv på plats ute hos kund. Du trivs i en roll där du får arbeta självständigt och där dagarna ser olika ut. I rollen förekommer det resor som ibland sker med kort varsel. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i kunddialoger och kommunikativ samt att du har en naturlig förmåga att få saker gjorda oavsett om det kräver praktiskt handlag eller analysförmåga.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse. Plats: Skarpnäck i Stockholm, samt resor både i Sverige och internationellt. Lön: Enligt överenskommelse.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
