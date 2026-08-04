Trevlig herre söker assistent - nystartad assistans!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-08-04
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en man i 60-årsåldern som bor mitt i centrala Mölnlycke och som nyligen har beviljats personlig assistans. Därför söker jag nu en ny assistentgrupp. Jag har Parkinson plus-sjukdom, vilket bland annat innebär mycket nedsatt rörlighet samt att jag sondmatas via en knapp på magen. Jag kan heller inte kommunicera verbalt utan använder dator som hjälpmedel. Jag behöver stöd med omvårdnad, handräckning, hushållssysslor samt hjälp vid träning.
Vem är du?
Eftersom assistansen är nystartad söker jag dig som vill vara med från början och bidra till att bygga upp en trygg och välfungerande assistans. Du är lyhörd, ansvarstagande och trivs med att arbeta utifrån rutiner.
Jag har inga särskilda önskemål kring ålder, kön eller liknande - det viktigaste är att vi trivs tillsammans och fungerar bra som team!
Tjänstens upplägg
Arbetstiderna är: dagspass 07-15, kvällspass 15-23 och vaken natt 23-07.
Tider och tjänstgöringsgrad är ännu inte helt fastställda. Ange därför gärna i din ansökan vilka tider du önskar arbeta samt vilken omfattning som passar dig.
Vill du vara med på resan?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänstens tillträde är omgående. Vi arbetar med löpande urval. Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Annonsens referensnummer: 1155
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020831